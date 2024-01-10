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Образование Общество

Учителя и школу из Самарской области могут наказать за травму ребенка на физкультуре

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжского района Самарской области в отношении школы и учителя возбудили административное дело из-за травмы ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2023 г. пятиклассник на уроке физкультуры получил закрытый перелом обеих костей предплечья. При этом ребенку не оказали своевременную медицинская помощь. Медработник школы не диагностировал перелом, "скорую" в образовательное учреждение тоже не вызвали.

Прокуратура посчитала, что травму учащийся получил из-за отсутствия должного контроля учителя.
В отношении образовательного учреждения и педагога возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся"). Директору школы внесли представление об устранении нарушения.

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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