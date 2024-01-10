Учителя и школу из Самарской области могут наказать за травму ребенка на физкультуре

В Волжского района Самарской области в отношении школы и учителя возбудили административное дело из-за травмы ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2023 г. пятиклассник на уроке физкультуры получил закрытый перелом обеих костей предплечья. При этом ребенку не оказали своевременную медицинская помощь. Медработник школы не диагностировал перелом, "скорую" в образовательное учреждение тоже не вызвали.

Прокуратура посчитала, что травму учащийся получил из-за отсутствия должного контроля учителя.

В отношении образовательного учреждения и педагога возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся"). Директору школы внесли представление об устранении нарушения.