В Самаре пройдет Кубок России по боксу

С 15 по 21 января в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Турнир имени Олега Саитова, двукратного Олимпийского чемпиона и уроженца Самарской области, пройдет в учебно‑спортивном центре "Грация" по адресу ул. Физкультурная, д. 116.

В соревнованиях примут участие 12 из 13 действующих чемпионов России. В каждой весовой категории выступят по восемь лучших спортсменов основного и резервного состава сборной РФ.

Самарскую область представят Ильдар Минсафин (67 кг) и Алакпер Гезалов (80 кг).

Предварительные бои состоятся с 16 по 18 января, финалы весовых категорий пройдут 20 января.

С подробным расписанием турнира и полным составом участников можно ознакомиться на сайте Федерации бокса России.