16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет Кубок России по боксу В Самаре прошел "Бокс на Волге" между командами России и Кубы В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу Чемпиона мира по греко-римской борьбе среди военнослужащих торжественно встретили в Самаре Самарские дзюдоистки выиграли две бронзы на первенстве России

Единоборства Спорт

В Самаре пройдет Кубок России по боксу

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 15 по 21 января в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Турнир имени Олега Саитова, двукратного Олимпийского чемпиона и уроженца Самарской области, пройдет в учебно‑спортивном центре "Грация" по адресу ул. Физкультурная, д. 116.

В соревнованиях примут участие 12 из 13 действующих чемпионов России. В каждой весовой категории выступят по восемь лучших спортсменов основного и резервного состава сборной РФ.

Самарскую область представят Ильдар Минсафин (67 кг) и Алакпер Гезалов (80 кг).

Предварительные бои состоятся с 16 по 18 января, финалы весовых категорий пройдут 20 января.

С подробным расписанием турнира и полным составом участников можно ознакомиться на сайте Федерации бокса России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4