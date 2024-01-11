"Сильные идеи для нового времени"-2024: лучшие проекты жителей региона помогут в подготовке стратегии развития страны

Продолжается прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", который будет проходить уже в четвертый раз. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Потом эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в марте представят руководству страны.

"Форум — это всегда новый взгляд на вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной, и зачастую нестандартный подход к решению проблем. По опыту прошлых лет мы видим, сколько в стране мыслящих и неравнодушных людей, которые готовы участвовать в судьбе России, в формировании ее будущего. Рассчитываем, что идеи и предложения, которые поступят в этом году, помогут в подготовке стратегии развития страны до 2036 года", — сказал помощник Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

"Прямой открытый диалог между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом, реализуемый в рамках форума, — это востребованный и перспективный механизм решения общенациональных задач страны. Он обеспечивается, в том числе, посредством комплексных и эффективных мер поддержки инициатив, предлагаемых все большим количеством людей", — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В прошлом году по инициативе главы региона был создан "Навигатор сильных идей", где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив.

Традиционно Самарская область — в числе регионов-лидеров по количеству поданных идей — в 2023 году их было размещено более 1300 В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.

"Благодаря библиотеке, которую традиционно Агентство стратегических инициатив формирует по итогам форума, мы уверены, что к нашему опыту, к нашим проектам будут обращаться и другие регионы. И мы с удовольствием будем обращаться за опытом тех проектов, которые реализуются в других субъектах Российской Федерации. Вот такое объединение усилий, взаимный обмен опытом, поддержка и делают нашу страну сильнее", — отметил в ходе Форума 2023 года Дмитрий Азаров.

Так, например, цифровой проект "Социальный паспорт семьи" (разработчик — ООО "Открытый код"), направленный на организацию и систематизацию помощи военнослужащим — участникам СВО и их семьям, вызвал большой интерес и получил высокую оценку экспертов форума.

Социальный паспорт стал одним из важнейших этапов в создании в регионе комплексной системы оказания помощи и поддержки нашим защитникам и их близким.

В этом году одним из первых авторов, разместивших свой проект на платформе Форума 2024 года, стала победительница прошлого года — Наталья Киреева. Ее проект уже опубликован в направлении "Качество жизни населения" под названием "Здоровье для мозга. Как поддержать когнитивное здоровье и избежать преждевременного старения организма?".

Идея в том, чтобы познакомить людей пожилого возраста с влиянием старения организма на работу головного мозга, способах диагностики когнитивных расстройств и методах профилактики деменции, болезни Альцгеймера в пожилом и старческом возрасте.

Еще один участник этого года — Елена Серенкова с Межведомственным инклюзивным социальным проектом "Круг Добра!". В рамках реализации проекта организована систематическая работа по включению ребят в детские творческие объединения, в совместные тематические мероприятия МБУ ДО "Детский Дом Культуры" г. о. Тольятти, организованы для них серии мастер- классов; социально-психологическое и социально-педагогическое сопровождение участников проекта.

Идеи и предложения принимаются по номинациям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения" и "Эффективное государство".

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

"Ждем заявок от всех, у кого есть предложения и проекты по повышению качества жизни людей, поддержке предпринимательской инициативы, в области технологий, образования. Каждая идея получит оценку — к этой работе традиционно подключим широкое экспертное сообщество, региональные управленческие команды", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

На крауд-платформе можно разместить как идею, так и проекты, находящиеся в стадии проработки, и уже реализуемые проекты. При этом особое внимание уделяется реализованным проектам, готовым к масштабированию и тиражированию. Также на площадке форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.