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Общество

"Сильные идеи для нового времени"-2024: лучшие проекты жителей региона помогут в подготовке стратегии развития страны

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжается прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", который будет проходить уже в четвертый раз. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф  до 31 января 2024 года. Потом эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в марте представят руководству страны.

"Форум — это всегда новый взгляд на вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной, и зачастую нестандартный подход к решению проблем. По опыту прошлых лет мы видим, сколько в стране мыслящих и неравнодушных людей, которые готовы участвовать в судьбе России, в формировании ее будущего. Рассчитываем, что идеи и предложения, которые поступят в этом году, помогут в подготовке стратегии развития страны до 2036 года", — сказал помощник Президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

"Прямой открытый диалог между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом, реализуемый в рамках форума, — это востребованный и перспективный механизм решения общенациональных задач страны. Он обеспечивается, в том числе, посредством комплексных и эффективных мер поддержки инициатив, предлагаемых все большим количеством людей", — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В прошлом году по инициативе главы региона был создан "Навигатор сильных идей", где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив.

Традиционно Самарская область — в числе регионов-лидеров по количеству поданных идей — в 2023 году их было размещено более 1300 В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.

"Благодаря библиотеке, которую традиционно Агентство стратегических инициатив формирует по итогам форума, мы уверены, что к нашему опыту, к нашим проектам будут обращаться и другие регионы. И мы с удовольствием будем обращаться за опытом тех проектов, которые реализуются в других субъектах Российской Федерации. Вот такое объединение усилий, взаимный обмен опытом, поддержка и делают нашу страну сильнее", — отметил в ходе Форума 2023 года Дмитрий Азаров.

Так, например, цифровой проект "Социальный паспорт семьи" (разработчик — ООО "Открытый код"), направленный на организацию и систематизацию помощи военнослужащим — участникам СВО и их семьям, вызвал большой интерес и получил высокую оценку экспертов форума.

Социальный паспорт стал одним из важнейших этапов в создании в регионе комплексной системы оказания помощи и поддержки нашим защитникам и их близким.

В этом году одним из первых авторов, разместивших свой проект на платформе Форума 2024 года, стала победительница прошлого года — Наталья Киреева. Ее проект уже опубликован в направлении "Качество жизни населения" под названием "Здоровье для мозга. Как поддержать когнитивное здоровье и избежать преждевременного старения организма?".

Идея в том, чтобы познакомить людей пожилого возраста с влиянием старения организма на работу головного мозга, способах диагностики когнитивных расстройств и методах профилактики деменции, болезни Альцгеймера в пожилом и старческом возрасте.

Еще один участник этого года — Елена Серенкова с Межведомственным инклюзивным социальным проектом "Круг Добра!". В рамках реализации проекта организована систематическая работа по включению ребят в детские творческие объединения, в совместные тематические мероприятия МБУ ДО "Детский Дом Культуры" г. о. Тольятти, организованы для них серии мастер- классов; социально-психологическое и социально-педагогическое сопровождение участников проекта.

Идеи и предложения принимаются по номинациям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения" и "Эффективное государство".

Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

"Ждем заявок от всех, у кого есть предложения и проекты по повышению качества жизни людей, поддержке предпринимательской инициативы, в области технологий, образования. Каждая идея получит оценку — к этой работе традиционно подключим широкое экспертное сообщество, региональные управленческие команды", — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

На крауд-платформе можно разместить как идею, так и проекты, находящиеся в стадии проработки, и уже реализуемые проекты. При этом особое внимание уделяется реализованным проектам, готовым к масштабированию и тиражированию. Также на площадке форума проводится конкурс отечественных брендов малого и среднего предпринимательства.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с указом президента России Владимира Путина форум стал ежегодным. За три года он сплотил более 400 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 — 23 563 Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от Агентства, партнеров форума, региональных властей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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