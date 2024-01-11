Российское общество "Знание" стало партнером курса для школьников и студентов "Россия — мои горизонты"

11 января в школах по всей стране прошло первое занятие 2024 года в рамках курса "Россия — мои горизонты". Профориентационное занятие для школьников 6-11 классов было посвящено теме "Россия плодородная: узнаю о профессиях и достижениях агропромышленного комплекса страны".

Напомним, каждый четверг в школах и колледжах по всей стране проходят занятия в рамках курса "Россия — мои горизонты", который реализуется на базе проекта "Билет в будущее". Общество "Знание" является партнером курса и помогает в создании видеоконтента для занятий. Оператор проекта — Фонд гуманитарных проектов.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" действует с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В Самарской области Всероссийский профориентационный проект "Билет в будущее" реализуется региональным оператором — Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области. Всего за время реализации проекта в нем приняли участие 177 тыс. школьников.

Профориентационный курс занятий "Россия — мои горизонты" — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он создан для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в отраслях промышленности, цифровых технологиях, инженерном деле, государственном управлении и общественной безопасности, медицине и здравоохранении, социальном развитии, туризме и креативных индустриях через современные форматы и инструменты.

Курс в школах стартовал в сентябре, а с конца ноября в занятия интегрируют просветительский видеоконтент, созданный Российским обществом "Знание". В формате видеороликов и интерактивных сессий учеников знакомят с разнообразными профессиями, перспективами и возможностями кадрового роста в конкретных отраслях, а также с тем, как эти профессии и связанные с ними достижения нашей страны представлены на Международной выставке-форуме "Россия".

В качестве рассказчиков и наставников в роликах участвуют учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 департамента образования и науки города Москвы, лектор Российского общества "Знание", амбассадор цифрового образования VK, финалист программы "Классная тема" на телеканале "Россия" Александр Оджо и учитель химии МАОУ "Школа информационных технологий № 26" Липецка, финалист программы "Классная тема" на телеканале "Россия" Екатерина Сигарева. В роли слушателей выступают актеры, блогеры и другие медийные лица. В видеороликах уже снялись актриса Маргарита Дьяченкова, певец, актер и телеведущий Артем Шалимов и российская телеведущая телеканала СТС Kids и модель Анастасия Князева.

Также Российское общество "Знание" готовит для занятий еще один формат роликов, которые построены по принципу "было/стало/будет". Так ребята знакомятся с главными вехами развития важнейших отраслей экономики страны, узнают о текущем положении дел и перспективах в этих сферах. Например, в видеоматериалах о развитии энергетической отрасли ученикам в понятной и доступной форме рассказывают, почему Россия опередила весь мир на десятилетия в развитии ядерных реакторов на быстрых нейтронах и как наши ученые создают солнечные батареи. Видеоконтент разработан в нескольких вариантах, для разных возрастных групп: для учащихся 6-8 класс и 8-11 классов.

Преподаватели колледжей и учителя школ Самарской области для проведения занятий активно используют увлекательные видеоролики, разработанные Российским обществом "Знание". Так, Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ школы № 121 г. о. Самара, отмечает: "Предлагаемые видеоматериалы обладают информационным и обучающим потенциалом. Это короткие динамичные видео, которые содержат актуальную и достоверную информацию. Их применение позволяет поддерживать интерес ребят, помогает разнообразить ход занятия".

С расписанием ближайших занятий, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.