Российское общество "Знание" стало партнером курса для школьников и студентов "Россия — мои горизонты"

11 января в школах по всей стране прошло первое занятие 2024 года в рамках курса "Россия — мои горизонты". Профориентационное занятие для школьников 6-11 классов было посвящено теме "Россия плодородная: узнаю о профессиях и достижениях агропромышленного комплекса страны".
Напомним, каждый четверг в школах и колледжах по всей стране проходят занятия в рамках курса "Россия — мои горизонты", который реализуется на базе проекта "Билет в будущее". Общество "Знание" является партнером курса и помогает в создании видеоконтента для занятий. Оператор проекта — Фонд гуманитарных проектов.
Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" действует с 2018 года в 89 регионах страны и г. Байконуре в рамках нацпроекта "Образование", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В Самарской области Всероссийский профориентационный проект "Билет в будущее" реализуется региональным оператором — Центром опережающей профессиональной подготовки Самарской области. Всего за время реализации проекта в нем приняли участие 177 тыс. школьников.
Профориентационный курс занятий "Россия — мои горизонты" — инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он создан для знакомства школьников и студентов с выдающимися достижениями России в отраслях промышленности, цифровых технологиях, инженерном деле, государственном управлении и общественной безопасности, медицине и здравоохранении, социальном развитии, туризме и креативных индустриях через современные форматы и инструменты.
Курс в школах стартовал в сентябре, а с конца ноября в занятия интегрируют просветительский видеоконтент, созданный Российским обществом "Знание". В формате видеороликов и интерактивных сессий учеников знакомят с разнообразными профессиями, перспективами и возможностями кадрового роста в конкретных отраслях, а также с тем, как эти профессии и связанные с ними достижения нашей страны представлены на Международной выставке-форуме "Россия".
В качестве рассказчиков и наставников в роликах участвуют учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 департамента образования и науки города Москвы, лектор Российского общества "Знание", амбассадор цифрового образования VK, финалист программы "Классная тема" на телеканале "Россия" Александр Оджо и учитель химии МАОУ "Школа информационных технологий № 26" Липецка, финалист программы "Классная тема" на телеканале "Россия" Екатерина Сигарева. В роли слушателей выступают актеры, блогеры и другие медийные лица. В видеороликах уже снялись актриса Маргарита Дьяченкова, певец, актер и телеведущий Артем Шалимов и российская телеведущая телеканала СТС Kids и модель Анастасия Князева.
Также Российское общество "Знание" готовит для занятий еще один формат роликов, которые построены по принципу "было/стало/будет". Так ребята знакомятся с главными вехами развития важнейших отраслей экономики страны, узнают о текущем положении дел и перспективах в этих сферах. Например, в видеоматериалах о развитии энергетической отрасли ученикам в понятной и доступной форме рассказывают, почему Россия опередила весь мир на десятилетия в развитии ядерных реакторов на быстрых нейтронах и как наши ученые создают солнечные батареи. Видеоконтент разработан в нескольких вариантах, для разных возрастных групп: для учащихся 6-8 класс и 8-11 классов.
Преподаватели колледжей и учителя школ Самарской области для проведения занятий активно используют увлекательные видеоролики, разработанные Российским обществом "Знание". Так, Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ школы № 121 г. о. Самара, отмечает: "Предлагаемые видеоматериалы обладают информационным и обучающим потенциалом. Это короткие динамичные видео, которые содержат актуальную и достоверную информацию. Их применение позволяет поддерживать интерес ребят, помогает разнообразить ход занятия".
С расписанием ближайших занятий, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.