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ВТБ: в 2023 году продажи ипотеки в России впервые приблизились к 8 трлн рублей

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года. Тем не менее спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. В 2024 году этот тренд продолжится, и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть, прогнозируют эксперты банка.

ВТБ в 2023 году оформил около 348 тысяч жилищных кредитов почти на 1,5 трлн рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель по итогам 2022 года и на четверть — 2021 года.

"Этот результат стал для банка рекордным за всю историю работы", — отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Средний чек одной ипотечной сделки на конец года составил около 5,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем на начало января. Средний срок, на который клиенты оформляют кредит, достиг 25,8 лет, за год увеличившись на три месяца. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2024 года превысил 3,8 трлн рублей. Рост за год составил примерно 25%.

Основным драйвером продаж стали льготные программы, доля которых по итогам 2023 года составила 57%. Примерно каждую пятую сделку ВТБ провел по "семейной ипотеке", оформив около 72,5 тысячи кредитов на общую сумму примерно на 414 млрд рублей. Второй по популярности стала "Ипотека с господдержкой-2020" — ею воспользовались более 65 тысяч заемщиков банка, получивших ипотеку на 354 млрд рублей.

"В прошлом году российский ипотечный рынок развивался нетипичным образом: в традиционные месяцы затишья мы наблюдали максимальную активность заемщиков, и наоборот — в обычно высокий сезон фиксировали снижение продаж. Во многом на динамику повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка, а также новые меры регулятора, направленные на "охлаждение" сегмента. Очевидно, что в наступившем году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. Многие заемщики, планировавшие приобрести недвижимость, предпочтут отложить сделки и преумножить накопленные для первого взноса средства на депозитах с повышенной доходностью. По нашим оценкам, объемы выдач жилищных кредитов могут снизиться минимум на треть к уровню 2023 года", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что в текущих условиях главным вопросом остается судьба основной госпрограммы, которая заканчивает свое действие в июле, — будет ли она продлена или скорректирована и в каком виде. При этом основная конкуренция игроков будет сосредоточена на неценовых параметрах кредитования и повышении качества обслуживания. В частности, банки продолжат работать над дальнейшей цифровизацией процессов, а также запускать сервисы, позволяющие провести сделку вне офиса банка или застройщика.

Гид потребителя

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