ВЭБ.РФ направит 1,5 млрд руб. на проектирование кампуса в Самаре

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ выделит бридж-кредит на проектирование и подготовку строительства международного межвузовского кампуса в Самаре, сообщается на сайте организации. Решение о выделении 1,5 млрд руб. кредитный комитет ВЭБ.РФ принял в конце декабря.
Напомним, проект межвузовского кампуса в Самаре получил поддержку президента России Владимира Путина и был отобран для софинансирования из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Студенческий кампус создается в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК "ПроШкола" ВЭБ.РФ). Стоимость создания кампуса — 39,9 млрд руб., 11,4 млрд из которых — средства капитального гранта, 24,1 млрд — средства, которые привлекает концессионер, и 4,4 млрд руб. — возмещаемый НДС на инвестиционной стадии.
Архитектурно-градостроительную концепцию проекта по заказу ГК "ПроШкола" разработало архитектурное бюро "Студия 44" и поддержали участники секции градсовета при губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.
"На территории кампуса будут созданы не только учебно-образовательные корпуса, но и предусмотрено общественное пространство, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны и многое другое. Кампус, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных специалистов, готовых создавать опережающие технологии в самых передовых отраслях", — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
На стадии строительства и оснащения объекта рассматривается возможность финансирования проекта в рамках синдиката с участием банков-партнеров. ВЭБ.РФ планирует выступить организатором синдиката и рассмотреть возможность применения Фабрики проектного финансирования. Эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитаны на 20 лет.
Как отметила исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО "ПроШкола" Алиса Денисова, кампус станет не просто центром студенческой жизни, но и драйвером развития Самары. По ее словам, от жилой учебную зону отделит доступный для горожан парк с сетью пешеходных маршрутов.
Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов. Он объединит учебные помещения и современные лаборатории в области двигателестроения, беспилотных технологий, передовых медицинских технологий и даже производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов. Общая площадь кампуса составит не менее 143 тыс. кв. м. Проживать в нем смогут не менее 5 тыс. студентов.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.