ВЭБ.РФ направит 1,5 млрд руб. на проектирование кампуса в Самаре

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ выделит бридж-кредит на проектирование и подготовку строительства международного межвузовского кампуса в Самаре, сообщается на сайте организации. Решение о выделении 1,5 млрд руб. кредитный комитет ВЭБ.РФ принял в конце декабря.

Напомним, проект межвузовского кампуса в Самаре получил поддержку президента России Владимира Путина и был отобран для софинансирования из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Студенческий кампус создается в рамках концессионного соглашения с ООО "ПроКампус № 1" (входит в ГК "ПроШкола" ВЭБ.РФ). Стоимость создания кампуса — 39,9 млрд руб., 11,4 млрд из которых — средства капитального гранта, 24,1 млрд — средства, которые привлекает концессионер, и 4,4 млрд руб. — возмещаемый НДС на инвестиционной стадии.

Архитектурно-градостроительную концепцию проекта по заказу ГК "ПроШкола" разработало архитектурное бюро "Студия 44" и поддержали участники секции градсовета при губернаторе Самарской области. Концепцию согласовал глава региона Дмитрий Азаров.

"На территории кампуса будут созданы не только учебно-образовательные корпуса, но и предусмотрено общественное пространство, жилой сектор, культурные и спортивные объекты, выставочные зоны и многое другое. Кампус, безусловно, повысит конкурентоспособность Самарской области в борьбе за кадры, за самых креативных специалистов, готовых создавать опережающие технологии в самых передовых отраслях", — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На стадии строительства и оснащения объекта рассматривается возможность финансирования проекта в рамках синдиката с участием банков-партнеров. ВЭБ.РФ планирует выступить организатором синдиката и рассмотреть возможность применения Фабрики проектного финансирования. Эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитаны на 20 лет.

Как отметила исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО "ПроШкола" Алиса Денисова, кампус станет не просто центром студенческой жизни, но и драйвером развития Самары. По ее словам, от жилой учебную зону отделит доступный для горожан парк с сетью пешеходных маршрутов.

Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов. Он объединит учебные помещения и современные лаборатории в области двигателестроения, беспилотных технологий, передовых медицинских технологий и даже производственно-испытательный комплекс для малых космических аппаратов. Общая площадь кампуса составит не менее 143 тыс. кв. м. Проживать в нем смогут не менее 5 тыс. студентов.