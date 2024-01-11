Участники выставки "Россия" поддержали жителей Белгородской области

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в День Белгородской области состоялась акция в поддержку жителей региона, сообщает пресс-служба форума.
В рамках акции дирекция выставки, представители регионов, а также посетители поддержали регион и его жителей тюльпанами и открытками в форме сердца.
"Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", - подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, на стендах всех регионов появились надписи "Белгород, наши сердца - с вами!", а стенд Белгородской области преобразился после украшения его тюльпанами. При этом отмечается, что тюльпаны в качестве символа единения выбраны не случайно. Как уточнили в пресс-службе выставки, эти цветы являются символом любви и счастья, а в Белгороде ежегодно проходит знаменитый на всю страну фестиваль "Река в цвету".
Также в ходе акции волонтеры во всех павильонах выставки раздают цветы посетителям, многие из которых несут их на стенд Белгородчины. Гости пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца, которое является одним из символов выставки "Россия", опускают в специальные тубы на стенде региона. и пишут слова поддержки на специальных открытках в форме сердца.
Замгендиректора "Дирекции выставки достижений "Россия" Ольга Бинда отметила, что в день Белгородской области организаторы выставки предлагают участникам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев.
До этого стало известно, что выставку "Россия" в первые дни января 2024 года посетил почти 1 млн человек.
5 января общее число посетителей международной выставки-форума "Россия" превысило 4 млн человек. Четырехмиллионному гостю подарили поездку в Краснодарский край.
Напомним, международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Ее посетителям на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.