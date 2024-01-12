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Самарцы выбирали для каникул Казахстан, ОАЭ и Турцию

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие новогодние праздники за рубеж выехало на 11% больше россиян в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. Наряду с ростом поездок в Китай (в 10 раз) и другие азиатские государства, увеличилось количество посетивших европейские страны — на 8,5%. Среди любимых направлений жителей Самарской области — Казахстан, ОАЭ, Турция, Египет и Таиланд. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории — Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Резкий рост обусловлен тем, что в прошлом году Поднебесная открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введённых на волне пандемии коронавируса. Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).

Растет интерес россиян к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось на 17% больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20% больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт — туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники.

Турпоток в страны Европы в этом сезоне подрос на 8,5%. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Италия (+47%), Германия (+34%), Франция (+27%). По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия — ее посетили в 3 раза больше россиян. Лидером в плане падения популярности среди европейских стран стала Финляндия — новогодний поток туда снизился на 71%.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир — рост турпотока в эту страну составил 182%. На Маврикий отправилось на 168% больше россиян, на 65% выросла популярность Марокко и на 19% — Египта.

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