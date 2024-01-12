В Волжском районе с 13 по 16 января планируется временное отключение света

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

14.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

15.01.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово, ул. Пролетарская д. 6-54;

15.01.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры, ул. Кавалеров Славы, д. 1-5 (нечетная сторона), д. 6-7, д. 15-103 (нечетная сторона).

15.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

16.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).



В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.