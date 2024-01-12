Tele2 проанализировала поездки россиян за границу в преддверии и во время новогодних каникул. Число абонентов, которые находились в международном роуминге в этот период, выросло на 8% год к году. Самой посещаемой страной дальнего зарубежья в этом году стал Таиланд, в то время как годом ранее лидировала Турция. Среди экзотических новых направлений оказались острова Кука, Виргинские и Каймановы острова.
В ходе исследования Tele2 оценила поездки россиян в страны дальнего зарубежья в период с 22 декабря 2023 года по 8 января 2024-го на основе аналитики big data. Первые четыре лидера в топ-10 стран дальнего зарубежья, куда путешествовали абоненты Tele2, остались неизменными: это Таиланд, Турция, Египет и ОАЭ. Таким образом, часть турпотока предпочли Таиланд Турции — в прошлом году именно она занимала первое место по числу роумеров Tele2, опережая популярную у путешественников страну Юго-Восточной Азии.
В эти новогодние каникулы с 5-го по 10-е место среди стран-лидеров по числу путешественников заняли Китай, Германия, Шри-Ланка, Франция, Испания и Италия. Зимой 2022–2023 гг. в десятке лидеров были Германия, Финляндия и неожиданно Монголия. Замыкали список Испания, Франция и Индия. Таким образом, в эти новогодние праздники из рейтинга лидеров выпали Финляндия, Монголия и Индия. Новичками топ-10 оказались Китай, Шри-Ланка и Италия. Любопытно, что Куба в этом году занимает 11-е место в списке.
Новыми направлениями этих праздников стали Макао, Каймановы острова, Лихтенштейн, Белиз, Виргинские острова (Великобритания), Нигер, Бурунди, острова Кука и Лесото.
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