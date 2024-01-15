Тольяттинец Динар Валеев стал победителем гонок в Шадринске

В Шадринске в Курганской области состоялся третий этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победителем этапа стал тольяттинец Динар Валеев, который по итогам дополнительного заезда превзошел представителя команды хозяев Дмитрия Солянникова.

Динар Валеев лидирует в чемпионате по итогам трех этапов. В общем зачете в топ-10 также входят тольяттинцы Никита Толокнов и Игорь Кононов.

В Шадринске Толокнов занял 7-е место, Кононов стал 12-м, а Иван Хужин — 14-м.