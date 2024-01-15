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Тольяттинец Динар Валеев стал победителем гонок в Шадринске

ШАДРИНСК. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шадринске в Курганской области состоялся третий этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победителем этапа стал тольяттинец Динар Валеев, который по итогам дополнительного заезда превзошел представителя команды хозяев Дмитрия Солянникова.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Динар Валеев лидирует в чемпионате по итогам трех этапов. В общем зачете в топ-10 также входят тольяттинцы Никита Толокнов и Игорь Кононов.

В Шадринске Толокнов занял 7-е место, Кононов стал 12-м, а Иван Хужин — 14-м.

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