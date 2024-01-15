Самара встала в 10-балльных пробках в понедельник вечером

В понедельник, 15 января, в 18:27 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок, большинство дорог города окрасились в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.
Так, в старой части Самары движение было затруднено на ул. Водников от ул. Комсомольской до ул. Крупской; на ул. Пионерской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева; на ул. Фрунзе, от ул. Красноармейской до ул. Пионерской; на ул. Льва Толстого, от ул. Куйбышева до ул. Агибалова; на ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Некрасовской; на ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Спортивной; на ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Спортивной, а также местами на других дорогах.
Тяжелая обстановка с движением сложилась и в других частях города. В центре Самары затор на ул. Ленинской начинался от ул. Некрасовской, продолжался по пр. Ленина и доходил до ул. Осипенко.
Пробка на ул. Полевой начиналась от ул. Лесной, продолжалась до ул. Мичурина, по которой доходила до Московского шоссе и потом до ул. Авроры. Кстати, заторы имелись и на других участках Московского шоссе.
На ул. Ново-Садовой движение было затруднено от ул. Полевой до ул. Академика Платонова. Местами заторы были обозначены и в других местах ул. Ново-Садовой.
Затор, начинавшийся на ул. Пензенской от ул. Урицкого, продолжался по ул. Тухачевского, а затем по ул. Гагарина до ул. Авроры. Движение было затруднено на ул. Мориса Тореза, от ул. Партизанской до ул. Авроры.
Пробка на Южном шоссе, начинавшаяся почти от ТРК "Амбар", по направлению "в город" доходила до Заводского шоссе. А на ул. Авроры осложнения с движением продолжались от ул. Мориса Тореза до Московского шоссе. Еще пробки наблюдались на участках ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова, и других дорогах города.
При этом в Самаре было отмечено всего несколько мест ДТП. Аварии были обозначены у пересечения улиц Арцыбушевской и Полевой; у кольцевой развязки Московского шоссе и ул. Гагарина; у перекрестка улиц Авроры и Гагарина; у пересечения Московского шоссе и ул. Жигулевской; у пересечения ул. Победы и пр. Кирова; на Южном шоссе у моста через р. Самару; у пересечения улиц Средне-Садовой и Физкультурной. При этом, как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по состоянию на 18:24 данных о тяжких ДТП в Самаре не было.
Причиной затруднения движения в городе называют сложные метеоусловия, в частности, метель.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.