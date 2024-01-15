Самара встала в 10-балльных пробках в понедельник вечером

В понедельник, 15 января, в 18:27 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень пробок, большинство дорог города окрасились в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.

Так, в старой части Самары движение было затруднено на ул. Водников от ул. Комсомольской до ул. Крупской; на ул. Пионерской от ул. Галактионовской до ул. Куйбышева; на ул. Фрунзе, от ул. Красноармейской до ул. Пионерской; на ул. Льва Толстого, от ул. Куйбышева до ул. Агибалова; на ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Некрасовской; на ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Спортивной; на ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Спортивной, а также местами на других дорогах.

Тяжелая обстановка с движением сложилась и в других частях города. В центре Самары затор на ул. Ленинской начинался от ул. Некрасовской, продолжался по пр. Ленина и доходил до ул. Осипенко.

Пробка на ул. Полевой начиналась от ул. Лесной, продолжалась до ул. Мичурина, по которой доходила до Московского шоссе и потом до ул. Авроры. Кстати, заторы имелись и на других участках Московского шоссе.

На ул. Ново-Садовой движение было затруднено от ул. Полевой до ул. Академика Платонова. Местами заторы были обозначены и в других местах ул. Ново-Садовой.

Затор, начинавшийся на ул. Пензенской от ул. Урицкого, продолжался по ул. Тухачевского, а затем по ул. Гагарина до ул. Авроры. Движение было затруднено на ул. Мориса Тореза, от ул. Партизанской до ул. Авроры.

Пробка на Южном шоссе, начинавшаяся почти от ТРК "Амбар", по направлению "в город" доходила до Заводского шоссе. А на ул. Авроры осложнения с движением продолжались от ул. Мориса Тореза до Московского шоссе. Еще пробки наблюдались на участках ул. Ново-Вокзальной, пр. Кирова, и других дорогах города.

При этом в Самаре было отмечено всего несколько мест ДТП. Аварии были обозначены у пересечения улиц Арцыбушевской и Полевой; у кольцевой развязки Московского шоссе и ул. Гагарина; у перекрестка улиц Авроры и Гагарина; у пересечения Московского шоссе и ул. Жигулевской; у пересечения ул. Победы и пр. Кирова; на Южном шоссе у моста через р. Самару; у пересечения улиц Средне-Садовой и Физкультурной. При этом, как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, по состоянию на 18:24 данных о тяжких ДТП в Самаре не было.

Причиной затруднения движения в городе называют сложные метеоусловия, в частности, метель.