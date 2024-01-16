ЦСК ВВС разгромил ХК "Челны" на домашнем льду

Матч между ХК ЦСК ВВС и ХК "Челны", прошедший 15 января в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого", завершился победой "летчиков" со счетом 5:2.
Самарская команда проявила непревзойденную мощь в оборонительной игре и с безупречной точностью реализовала пять шайб в этом матче: 7" Кидаров Константин; 9" Кудряшов Илья; 22" Кутявин Максим; 27" Тимиров Разат; 58" Смирнов Николай.
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