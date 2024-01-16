В Самарской филармонии выступит Борис Андрианов

20 января в 18:30 состоится концерт, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 81-летию прорыва блокады Ленинграда. На сцене — солист, заслуженный артист РФ Борис Андрианов (виолончель), Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко.
Борис Андрианов — известный виолончелист, выступающий на крупнейших сценах мира.
В программе вечера прозвучит произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, чья музыка для многих стала символом победы.
Также в программе вечера заявлено произведение "Musica con cello для виолончели" современного композитора Павла Карманова.
Это редкая возможность для публики познакомиться с музыкой наших современников, стать свидетелями музыкального триумфа.
Билеты доступны по Пушкинской карте.
Концерт проводится в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны" (12+).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!