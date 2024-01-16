В Самарской филармонии выступит Борис Андрианов

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20 января в 18:30 состоится концерт, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 81-летию прорыва блокады Ленинграда. На сцене — солист, заслуженный артист РФ Борис Андрианов (виолончель), Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко.

Фото: пресс-служба минкультуры СО