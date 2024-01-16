Более 350 проектов подали жители Самарской области на форум "Сильные идеи для нового времени"-2024

Лучшие проекты помогут в подготовке стратегии развития страны. В этом году форум "Сильные идеи для нового времени" будет проходить уже в четвертый раз. Его организаторы - Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатор - ВЭБ.РФ.

Идею можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 31 января 2024 года. Затем эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей. Лучшие предложения в конце февраля представят руководству страны.

В состав оргкомитета по подготовке и проведению форума "Сильные идеи для нового времени" входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона был создан "Навигатор сильных идей", где авторы проектов могут взаимодействовать с органами исполнительной власти напрямую, получать оперативную и доступную информацию о форуме, об участии в конкурсах Фонда президентских грантов и президентского фонда культурных инициатив.

Традиционно регион - в числе лидеров по количеству поданных идей - в 2023 году их было размещено более 1300. В федеральный ТОП-1000 лучших проектов страны, отобранный экспертами высокого уровня и размещенный на платформе форума, от нашего региона вошли 66 проектов. Самарская область заняла 3 место в рейтинге регионов по числу вошедших в федеральный ТОП-100 лучших проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. В шорт-лист от региона вошли 9 инициатив.

В этом году жители региона разместили на крауд-платформе форума уже 376 идей, большая часть по тематическому направлению "Качество жизни населения". Также в числе востребованных у участников такие направления, как "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Эффективное государство", "Технологическое развитие".

Одна из активных участников - победительница прошлого года - Наталья Киреева. Идея ее проекта "Здоровье для мозга. Как поддержать когнитивное здоровье и избежать преждевременного старения организма?" в том, чтобы познакомить людей пожилого возраста с влиянием старения организма на работу головного мозга, способах диагностики когнитивных расстройств и методах профилактики деменции, болезни Альцгеймера в пожилом и старческом возрасте.

Сегодня в Сызрани и Сызранском районе на базе центра социального обслуживания населения "Сызранский" успешно работает проект Натальи, который победил в прошлом году - "Здоровое старение". Он позволяет оказывать квалифицированную помощь уже почти 60 пожилым людям.

"С каждым получателем работает социальный работник либо помощник по уходу. Это - наши сотрудники, а также психологи. Социальные работники проводят занятия по адаптивной физической культуре, чтобы сохранить или даже восстановить двигательные функции. А психологи помогают сохранить ментальное здоровье, занимаются пальчиковой гимнастикой, работают над сохранением мышления, памяти, воображения", - рассказывает Наталья Киреева.

Получатели услуг отмечают заметный эффект. "Позанимаешься - дышать становится легче, - говорит жительница Сызрани Евдокия Козина. - Лучше начинают работать руки - теперь я могу сама удержать даже элементарное - чашку, ложку, клюшку. Искренне хочу поблагодарить авторов проекта и всю социальную службу. Для нас, пожилых, это - большая помощь".

Высокая оценка федеральных экспертов и победа на форуме в прошлом году позволила авторам проекта, а также социальным работникам пройти обучение и познакомиться с лучшими практиками в социальной сфере. Также команда разработчиков приняла участие в акселераторе, где проработала свою идею с учетом мнения экспертного сообщества. Такая подготовка дала возможность подать заявку на конкурс фонда президентских грантов и получить финансирование проекта.

Вы также можете принять участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". Идеи и предложения принимаются по номинациям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения" и "Эффективное государство". Подать заявку может любой житель России. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в 2020 году. В соответствии с Указом президента России Владимира Путина форум стал ежегодным. За три года он сплотил более 400 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 - 23 563. Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от Агентства, партнеров форума, региональных властей.