В Самарском областном кардиодиспансере провели более 3 тыс. операций пациентам с ишемической болезнью сердца

Специалисты Самарского областного кардиодиспансера провели более 3 тыс. коронарных вмешательств пациентам с ишемической болезнью сердца. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ежегодно увеличивается число диагностических процедур - коронароангиографий, а также оперативных вмешательств (ангиопластика и стентирование коронарных артерий) пациентам с ишемической болезнью сердца. Эта работа организована в восьми специализированных центрах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в подразделения службы с 2019 года всего поставлено 116 единиц современного оборудования, в том числе ангиографы, аппараты КТ и МРТ.

"В настоящее время, помимо медикаментозной терапии, одним из основных методов лечения пациентов с ишемической болезнью сердца является реваскуляризация миокарда. Это восстановление кровотока по коронарным артериям, пораженным атеросклерозом, включая проведение чрескожного коронарного вмешательства (ангиопластика и стентирование коронарных артерий), а также коронарное шунтирование. Чрескожное коронарное вмешательство необходимо в лечении таких грозных проявлений ишемической болезни сердца, как инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия. В этих ситуациях особое значение играет временной интервал от момента начала заболевания до выполнения ЧКВ. "Золотой стандарт" - это время 90 минут от появления симптомов до восстановления кровотока по коронарной артерии, когда возможно сохранить жизнеспособность миокарда", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

Сегодня в области работают всего восемь ЧКВ-центров, в том числе пять в Самаре, два в Тольятти и один в Сызрани, открытый в 2023 году. Ежегодно увеличивается число проводимых чрескожных коронарных вмешательств.

Например, только в областном кардиодиспансере за последние годы количество таких операций возросло в два раза. В 2023 году оно составило более трех тысяч.

"Рост доступности таких операций - это в первую очередь снижение смертности. Наша задача - не только спасти жизнь пациенту, но и минимизировать последствия заболевания, а также профилактировать повторные сосудистые катастрофы", - подчеркнул специалист.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо строго следовать рекомендациям лечащего врача. Специалисты напоминают также, что основные факторы риска заболеваний - повышенное артериальное давление, употребление табака, повышенный уровень сахара в крови, отсутствие физической активности, избыточная масса тела и ожирение.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.