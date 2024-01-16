Самарчанка Екатерина Щинина одержала победу во Всероссийской муниципальной премии "Служение"

Во вторник, 16 января, в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ проходит заключительный день первого Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".
Сегодня же в рамках форума состоялось награждение лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Председатель правления Самарского регионального отделения молодежного движения "Российские студенческие отряды" Екатерина Щинина стала победителем в номинации "Опыт наставника - успех молодых". В этой номинации отмечаются проекты, направленные на популяризацию института наставничества и муниципальной службы.
"Я благодарна моей семье за ту любовь и заботу, которую мне дали, окружному штабу студенческих отрядов Приволжского федерального округа за то, что научили быть смелой, за поддержку молодежи, которая у меня есть. Я благодарна губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной за возможность работать, служить нашей Родине вместе. Верю в нашего президента Владимира Путина. Люблю тебя, моя страна! И другой судьбы и страны мне не нужно, - заявила в ответном слове победительница.
С победой Екатерину поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В телефонном разговоре глава региона отметил, что горд успехами Екатерины, с которой он знаком еще со времен работы мэром Самары. Тогда Екатерина Щинина была активисткой студенческих отрядов, активно принимала участие в городских событиях, молодёжных акциях и субботниках. "От всей души поздравляю с этой значимой победой! Так держать!", - пожелал девушке губернатор.
Напомним, премия "Служение" учреждена по поручению президента России и присуждается людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс поступило почти 19 тыс. заявок из 89 регионов страны.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.