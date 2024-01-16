Самарчанка Екатерина Щинина одержала победу во Всероссийской муниципальной премии "Служение"

Во вторник, 16 января, в Москве на выставке "Россия" на ВДНХ проходит заключительный день первого Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России".

Сегодня же в рамках форума состоялось награждение лауреатов Всероссийской муниципальной премии "Служение". Председатель правления Самарского регионального отделения молодежного движения "Российские студенческие отряды" Екатерина Щинина стала победителем в номинации "Опыт наставника - успех молодых". В этой номинации отмечаются проекты, направленные на популяризацию института наставничества и муниципальной службы.

"Я благодарна моей семье за ту любовь и заботу, которую мне дали, окружному штабу студенческих отрядов Приволжского федерального округа за то, что научили быть смелой, за поддержку молодежи, которая у меня есть. Я благодарна губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной за возможность работать, служить нашей Родине вместе. Верю в нашего президента Владимира Путина. Люблю тебя, моя страна! И другой судьбы и страны мне не нужно, - заявила в ответном слове победительница.

С победой Екатерину поздравил губернатор Дмитрий Азаров. В телефонном разговоре глава региона отметил, что горд успехами Екатерины, с которой он знаком еще со времен работы мэром Самары. Тогда Екатерина Щинина была активисткой студенческих отрядов, активно принимала участие в городских событиях, молодёжных акциях и субботниках. "От всей души поздравляю с этой значимой победой! Так держать!", - пожелал девушке губернатор.

Напомним, премия "Служение" учреждена по поручению президента России и присуждается людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс поступило почти 19 тыс. заявок из 89 регионов страны.