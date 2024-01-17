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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы поздравили близких с Новым годом с помощью новой технологии

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты билайна в Самарской области за два праздничных дня проговорили свыше 170 тысяч минут по VoWiFi.

Фото: freepik.com

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В 2023 году число пользователей VoWiFi ("голос по сети Wi-Fi")* в сети билайн удвоилось. 31 декабря 2023 года и 1 января 2024 года клиенты оператора активно использовали новую технологию для поздравления своих друзей и близких с Новым годом.

По данным внутренней аналитики билайн, 31 декабря 2023 года клиенты билайн во всех регионах России с помощью VoWiFi общались с родными 5,2 млн минут, в первый день нового года — 4,3 млн минут. При этом, например, жители Самарской области за эти два дня проговорили более 170 тысяч минут.

При использовании VoWiFi звонок проходит по доступной сети Wi-Fi, это позволяет не только улучшить качество сигнала, например, на верхних этажах высоток, где сотовый сигнал становится слабее, но и экономить на связи в роуминге.

Судя по статистике билайн, этой возможностью воспользовалась часть клиентов, которые в новогоднюю ночь находились за границей. За два дня они проговорили с использованием VoWiFi около 14 тыс. минут, при этом половина голосового трафика пришлась на находившихся в роуминге жителей Москвы.

В целом технологией VoWiFi в новогоднюю ночь воспользовались 33% клиентов билайн, которые ранее подключили ее в своем смартфоне и уже смогли успеть оценить преимущества.

Включить функцию "Вызовы по Wi-Fi" можно в настройках смартфона. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

* Wi-Fi — вай-фай, беспроводное соединение. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети Wi-Fi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Реклама и подробнее — beeline.ru.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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