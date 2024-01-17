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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Красноярских рысей" - 3:1

КРАСНОЯРСК. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии повторного матча в Красноярске в составе "Ладьи" произошли небольшие изменения, которые затронули вторую и четвертую пятерки – вместо Артема Жомова и Максима Власова на лед вышли Андрей Шалимов и Павел Бабенко, пропустившие вчерашний поединок, а на позиции тринадцатого форварда на этот раз был заявлен Камиль Галимуллин. Защита последнего рубежа вновь была доверена Семену Фролову.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинская "молодежка" сразу взяла инициативу в свои руки и уже в дебюте встречи в воротах "рысей" могла побывать шайба, однако Денис Ермолович броском с неудобной руки угодил в штангу. Далее хоккеисты "Ладьи" только наращивали обороты и в итоге на 13-й минуте сумели открыть счет — Дмитрий Иванов выиграл борьбу в углу площадки, выбрался на убойную позицию, объехав одного из защитников красноярцев, и зарядил в "девятку". 0:1. До перерыва волжане дважды получали численное преимущество и создали несколько опаснейших моментов, но забить больше не сумели.

В следующей трети коренного перелома в поединке не случилось. "Ладья" все так же регулярно угрожала владениям Владимира Максимова, а красноярцы были вынуждены уповать на контратаки. Однако во второй раз взломать оборону "рысей" команде под руководством Олега Суздаленко не удавалось очень долго. Лишь на 35-й минуте Петр Михальченко на скорости прорвался к чужим воротам и в ближнем бою уверенно разобрался с вратарем — 0:2. В концовке игрового отрезка у "Красноярских Рысей" появился хороший шанс немного выправить положение после двойного малого штрафа у капитана волжан Константина Двуреченского, которым хозяева не воспользовались.

В третьем периоде тольяттинцы продолжили контролировать ход матча и на 48-й минуте увеличили отрыв — Александру Пономареву удался шикарный сольный прорыв из своей зоны, увенчавшийся точным броском в дальний угол. 0:3. Затем страсти на льду постепенно стали закипать, что привело к нескольким мелким потасовкам, одна из которых перетекла в драку между Владиславом Рвачевым и Александром Макаровым. Выплеснув эмоции, "Ладья" попыталась "засушить" игру, но за три с половиной минуты до финальной сирены Артем Крутов реализовал очередное большинство у "Красноярских Рысей", лишил Семена Фролова шатаута и установил окончательный результат — 1:3. Таким образом, волжане увозят максимум очков из Красноярска по итогам двух встреч.

Свои следующие поединки "Ладья" проведет 19 и 20 января в Новокузнецке, где соперниками будут "Кузнецкие Медведи".

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