В трех районах временно отключат свет 18 и 19 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.01.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено, ул. Молодогвардейская, ул. Клубная, ул. Мирная, ул. Специалистов, ул. Пионерская, ул. Лесная, пер. Сосновый, ул. Кооперативная, ул. Почтовая, пер. Короткий, пер. Березовый, пер. Овражный, ул. Весенняя, ул. Дубовая, ул. Солнечная, ул. Новостроящаяся, ул. Луговая, ул. Дубовая, ул. Центральная, ул. Абрикосовая, ул. Парковая, ул. Яблоневая, ул. Каштановая, ул. Керамическая, ул. Новая, ул. Лесная дача, ул. Казачья дубрава, ул. Межлесье.

18.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

18.01.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Офицерская, ул. Дорожная, ул. Сосновая).

19.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.