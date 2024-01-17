Самарский академический театр оперы и балета имени приглашает послушать Симфонию № 7 "Ленинградскую"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей 27 января 2024 года в 15.00. Прозвучат фрагменты Симфонии № 7 "Ленинградской" (12+).

В день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда прозвучат фрагменты Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова. Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет.

Премьера "Ленинградской" симфонии состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, который в те годы стал "запасной столицей". В город были эвакуированы оборонные предприятия, дипломатические миссии, учреждения культуры, в том числе Большой театр. Трансляция премьеры велась всеми радиостанциями СССР. Открывало трансляцию выступление Дмитрия Шостаковича.

В великой музыке нашло свое отражение объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и стране. Седьмая симфония на долгие годы стала символом борьбы с фашизмом и величия духа советского народа, подарила надежду и веру не только людям, находящимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому народу.