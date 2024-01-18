Более 40 тыс. жителей Самарской области вакцинировались от COVID-19

Руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в регионе.

"В 2023 году в регион были поставлены федеральные партии вакцин для профилактики гриппа — 1,45 млн доз. Дополнительно были выделены средства из областного бюджета, и мы закупили еще 200 тыс. доз вакцин. Таким образом, в прививочной кампании, которая у нас завершилась 31 декабря 2023 г., приняли участие более 1,644 млн жителей нашей области. Также для защиты жителей из групп риска за счет средств областного бюджета мы закупили более 100 тыс. доз вакцин для профилактики COVID-19. Более 40 тыс. жителей уже сделали прививки. В пунктах вакцинации имеется в наличии вакцина от новой коронавирусной инфекции, приглашаем пациентов с хроническими заболеваниями и наших пожилых граждан на прививку", — отметил Илья Сиротко.

Также Илья Сиротко отметил работу по подготовке системы здравоохранения к работе в условиях распространения сезонных инфекций: "В центре нашего внимания организация работы как первичного звена здравоохранения, которое берет на себя основную нагрузку, так и стационаров. Для пациентов с коронавирусом у нас развернут коечный фонд на 370 коек, из них более 15% — для больных с тяжелыми формами. Работают стационарные отделения для пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами ОРВИ. В целом сегодня эпидемиологическая ситуация контролируемая и управляемая", — подчеркнул эксперт.