В Самаре пройдет творческая встреча с художником Дмитрием Санджиевым

В пятницу, 19 января, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет встреча с народным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств Дмитрием Санджиевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"В декабре 2023 года в стенах библиотеки состоялось открытие персональной выставки героя грядущего мероприятия под названием "Прозрения", которая стала настоящим событием культурной жизни Самары. Свыше сотни поистине поражающих воображение оригинальных работ художника — как живописных, так и графических, — были представлены зрителям, — сообщают организаторы. — "Экватор" выставки вместе с гостями библиотеки пересечет и сам Дмитрий Никитич, он лично проведет авторскую экскурсию по экспозиции".

Галерея по случаю визита художника также подготовила для своих посетителей особенную программу: показ авторской коллекции "Прообраз" от модельера Юлии Гладуновой, а созерцать художественные полотна зрители смогут под звуки живой музыки, которую исполнит дуэт Даниила и Станислава Фурманов.