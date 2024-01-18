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Музеи и выставки Культура

В Самаре пройдет творческая встреча с художником Дмитрием Санджиевым

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 января, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет встреча с народным художником Российской Федерации, академиком Российской академии художеств Дмитрием Санджиевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"В декабре 2023 года в стенах библиотеки состоялось открытие персональной выставки героя грядущего мероприятия под названием "Прозрения", которая стала настоящим событием культурной жизни Самары. Свыше сотни поистине поражающих воображение оригинальных работ художника — как живописных, так и графических, — были представлены зрителям, — сообщают организаторы. — "Экватор" выставки вместе с гостями библиотеки пересечет и сам Дмитрий Никитич, он лично проведет авторскую экскурсию по экспозиции".

Галерея по случаю визита художника также подготовила для своих посетителей особенную программу: показ авторской коллекции "Прообраз" от модельера Юлии Гладуновой, а созерцать художественные полотна зрители смогут под звуки живой музыки, которую исполнит дуэт Даниила и Станислава Фурманов.

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