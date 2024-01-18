Врач ВСК рассказала, кому запрещены зимние купания в проруби

Зимние купания в проруби, несмотря на свою популярность, не всегда являются безопасными для здоровья. Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова рассказала, кому крещенские купания противопоказаны, как к ним правильно подготовиться, и на какие тревожные симптомы обратить внимание, чтобы погружение в холодную воду не стало причиной проблем со здоровьем.

Прежде всего, отказаться от купания в проруби стоит:

людям с серьезными заболеваниями сердца, такими как стенокардия, сердечная недостаточность или аритмия. Экстремальные температуры могут оказать дополнительное негативное влияние на сердечную систему;

людям с высоким артериальным давлением. Купание в проруби может вызвать резкие скачки давления, что нежелательно для людей с гипертонией;

при заболеваниях, связанных с нарушением кровообращения (периферической ангиопатии), т. к. купание в холодной воде может усугубить проблемы;

людям с открытыми ранами, инфекциями кожи или другими дерматологическими проблемами — риск заражения кожными инфекциями при купании в проруби достаточно высок;

людям с заболеваниями легких, такими как бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);

при беременности необходимо консультироваться с врачом перед принятием экстремальных водных процедур.

Если у человека есть проблемы со здоровьем или хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед планированием купания в проруби. При отсутствии опыта моржевания стоит начать с принятия прохладного душа или кратковременных ванн с холодной водой, постепенно увеличивая время нахождения в воде. Также важно придерживаться активного образа жизни — регулярные физические упражнения помогут улучшить циркуляцию крови и подготовить организм к более низким температурам.

Непосредственно в день купания необходимо заранее предусмотреть теплую одежду для переодевания. После выхода из проруби нагреваться надо постепенно, чтобы избежать резких перепадов температур. Можно также использовать увлажняющий крем для предотвращения пересушивания кожи после купания в холодной воде. Важно утолить жажду — пить теплые напитки, чтобы помочь организму восстановить температурный баланс.

После купания в ледяной проруби не рекомендуется долго оставаться на морозе — это может увеличить риск переохлаждения. Также стоит ограничить физическую активность, так как холод влияет на мышцы и суставы. Лучше избегать употребления алкоголя, т. к. он может расширять сосуды, что приводит к потере тепла и усиливает ощущение холода.

После купания в проруби важно внимательно следить за своим здоровьем и быстро реагировать на любые необычные симптомы. Так, если после выхода из воды даже после надлежащего нагревания ощущается сильный холод — это может быть признаком переохлаждения. Покраснения, онемение или болезненные ощущения кожи могут быть симптомом обморожения. Сильная усталость или слабость сигнализируют о перенапряжении или переохлаждении. Дрожь после выхода из воды может быть естественной реакцией на холод, но если она продолжается длительное время или сопровождается ознобом — это может говорить о проблемах с терморегуляцией. Появление симптомов простуды, таких как насморк, горло и кашель, означает, что организм подвергся излишнему воздействию холода. Перечисленные признаки могут проявиться как в течение нескольких часов после купания, так и через несколько дней.

"Время, которое можно провести в ледяной проруби, зависит от различных факторов, таких как возраст, физическая подготовка, опыт и состояние здоровья. У детей и пожилых людей терморегуляция может быть менее эффективной, поэтому время пребывания в холодной воде для них должно быть ограничено. Люди с опытом в закаливании способны выдерживать более длительные периоды нахождения в проруби. Каждый человек уникален, и индивидуальная реакция на холод может варьироваться. Важно следить за своим самочувствием и не допускать переохлаждения", — отмечает Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова.