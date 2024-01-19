Энергетики сообщили о плановых отключениях света на февраль

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

13.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Каменка

13.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

13.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Б. Микушкино



13.02.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

14.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

20.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

21.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

21.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Семь Ключей

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.