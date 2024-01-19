В Сызранском и Ставропольском районах временно приостановят электроснабжение 22 и 23 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22.01.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Клубная, ул. Кооперативная, пер. Цветочный, магазин, клуб;

22.01.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 на 30 мин. (местного времени):

Ставропольский район:

п. Рассвет (полностью);

22.01.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Рассвет (ул. Северная, ул. Звездная, ул. Луговая, ул. Спортивная, ул. Космонавтов, ул. Западная, ул. Озерная, ул. Кленовая, ул. Приморская, ул. Сосновая, ул. Родниковая, ул. Центральная, ул. Садовая);

22.01.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Мира, ул. Специалистов);

22.01.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Белозерки (ул. Мира, ул. Щербакова, пер. Западный);

22.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

23.01.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Менжинский (полностью);

23.01.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 на 30 мин. (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Набережная, ул. Менжинского).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.