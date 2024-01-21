Гандбольная "Лада" обыграла "Черноморочку" — 27:26

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В субботу, 20 января, в 22-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Тольятти "Лада" обыграла "Черноморочку" из Новороссийска — 27:26 (11:14), сообщает пресс-служба автозаводчанок.