На всероссийском форуме "Родные-Любимые" запланированы активности от конкурса "Это у нас семейное"

До 23 января в Москве на площадке международной выставки-форума "Россия" проходит всероссийский семейный форум "Родные-Любимые", который открывает в стране объявленный президентом Владимиром Путиным Год семьи.

В мероприятии принимают участие более 1000 участников конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" из разных регионов России. Среди них семейные династии, представители семейного бизнеса, творческие, многодетные и молодые семьи.

Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые" открылся 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума "Россия". С 20 по 22 января участников форума ждет конкурс "Династии России", который поможет родителям и детям провести время с пользой и узнать друг друга с новой стороны, сплотит семьи вокруг общих ценностей и положит начало традициям совместного творчества.

Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине. Церемония старта Года семьи и закрытие форума состоится завтра — 23 января.

Напомним, Самарскую область на форуме представляет трудовая династия Михайловых из Сызрани. Их общий трудовой стаж — 351 год. Для участников форума и всех посетителей выставки "Россия" с 20 по 23 января запланированы активности от конкурса "Это у нас семейное".

В 55 павильоне "Дом молодежи — Россия", где расположилась одна из тематических зон самого народного проекта платформы "Россия — страна возможностей", в уютной атмосфере с чаем из самовара и сладостями участники смогут принять участие в интерактивной игре, чтобы лучше узнать друг друга.

За участие посетители получат подарки с символикой проекта "Это у нас семейное". Еще один стенд конкурса "Это у нас семейное" открыт для посещения в 75 павильоне. Уютная фотозона приглашает сделать памятные фотографии и познакомиться ближе с активными и разносторонними семьями —участниками различных проектов платформы "Россия — страна возможностей".

"Мы продолжаем радовать участников конкурса "Это у нас семейное" приятными сюрпризами и подарками в Год семьи. Сегодня семьи из разных регионов России приехали в столицу нашей страны, чтобы провести еще больше времени вместе, укрепить семейные связи, стать ближе и, конечно, познакомиться с выставкой-форумом "Россия". А мы ждем семьи в тематических зонах конкурса "Это у нас семейное" в 55 и 75 павильонах, а также в совместном с Движением Первых павильоне "Первые в России — стране возможностей", где можно познакомиться с достижениями России и загадать свои заветные желания. Желаю всем участникам получить удовольствие от пребывания в Москве и зарядиться энергией, в том числе и для дальнейшего участия в нашем конкурсе, ведь дистанционной этап еще продолжается!" — отметила заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Всего в самом народном проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" участвуют 587 267 тысяч человек из 102 735 тысяч семейных команд. В конкурсе "Это у нас семейное" участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

До 31 января 2024 года проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. По итогам него совсем скоро определятся семейные команды, которые выйдут в окружной полуфинал.

Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей — 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Организатор конкурса "Это у нас семейное" — автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей".