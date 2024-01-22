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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 22 января в билайне стартует Киберпонедельник. Вплоть до 31 января клиенты мобильного оператора могут найти в интернет-магазине билайна и офисах продаж широкий ассортимент смартфонов и аксессуаров со скидками до 50%.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

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Одним из таких выгодных предложений является смартфон Infinix Note 30, который во время акции доступен со скидкой. Смартфон привлекает внимание своей 45-ваттной быстрой зарядкой, которая заряжает устройство до 75% всего за 30 минут. Это делает его удобным вариантом для тех, кто ценит быстроту и продуктивность. А основная камера смартфона на 64 Мп и селфи-камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки в любое время дня и ночи, ведь с режимом "Супер ночь" камеры автоматически подстраиваются под меняющиеся условия освещения.

Киберпонедельник в билайне — это возможность приобрести не только смартфоны, но и другие актуальные гаджеты по привлекательным ценам.

Полные условия акции доступны по ссылке.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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