Благодаря фонду президентских грантов Самарский проект "ТехноДар" передаст больше оргтехники в новые регионы России

Самарский проект "ТехноДар", который реализует АНО "ЭКиТ", занимающийся ремонтом и модернизацией компьютерной техники, стал победителем конкурса президентских грантов (ФПГ).

Напомним, с 2018 года волонтеры проекта "ТехноДар" восстанавливают, ремонтируют и модернизируют компьютерную технику и передают ее в безвозмездное пользование социальным организациям, в том числе, и новым субъектам РФ.

Благодаря проекту в 2022 году в Донецкую и Луганскую народные республики было передано 40 единиц техники, в 2023 году — более 200 единиц.

"Новые территории нашей страны продолжают восстанавливать мирную жизнь и им нужна наша помощь. Проект "ТехноДар" является очень важным и нужным для развития и стабильной работы учреждений ДНР и ЛНР. Помощь волонтеров проекта уже по достоинству оценили ребята из новых регионов, но потребность в технике все еще остается высокой", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Новый грант позволит уже в этом году направить для учреждений дополнительного образования детей в ДНР и ЛНР порядка 400 единиц компьютерной техники, в которой нуждаются сельские библиотеки, клубы, дома культур и многие другие социально направленные организации.

Следует отметить, что Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Наш регион помогает городу Снежное восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу.

Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное для того, чтобы проконтролировать проведение работ, оценить их темп и качество, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе побратиме. Первая отправка компьютерной техники в этом году ожидается уже весной, отметили в АНО "ЭКиТ".