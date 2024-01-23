Благодаря фонду президентских грантов Самарский проект "ТехноДар" передаст больше оргтехники в новые регионы России

Самарский проект "ТехноДар", который реализует АНО "ЭКиТ", занимающийся ремонтом и модернизацией компьютерной техники, стал победителем конкурса президентских грантов (ФПГ).
Напомним, с 2018 года волонтеры проекта "ТехноДар" восстанавливают, ремонтируют и модернизируют компьютерную технику и передают ее в безвозмездное пользование социальным организациям, в том числе, и новым субъектам РФ.
Благодаря проекту в 2022 году в Донецкую и Луганскую народные республики было передано 40 единиц техники, в 2023 году — более 200 единиц.
"Новые территории нашей страны продолжают восстанавливать мирную жизнь и им нужна наша помощь. Проект "ТехноДар" является очень важным и нужным для развития и стабильной работы учреждений ДНР и ЛНР. Помощь волонтеров проекта уже по достоинству оценили ребята из новых регионов, но потребность в технике все еще остается высокой", — подчеркнул врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Новый грант позволит уже в этом году направить для учреждений дополнительного образования детей в ДНР и ЛНР порядка 400 единиц компьютерной техники, в которой нуждаются сельские библиотеки, клубы, дома культур и многие другие социально направленные организации.
Следует отметить, что Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Наш регион помогает городу Снежное восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу.
Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное для того, чтобы проконтролировать проведение работ, оценить их темп и качество, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе побратиме. Первая отправка компьютерной техники в этом году ожидается уже весной, отметили в АНО "ЭКиТ".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.