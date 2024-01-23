Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

Во вторник, 23 января, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.
Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области".
Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос "Как вы оцениваете качество дорог в субъекте?" и оценить уровень отремонтированных по нацпроекту дорог по шкале от 1 до 5. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется в Самарской области с 2019 года. Он охватывает дороги Самарско-Тольяттинской агломерации - региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти.
Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на конец 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведён до 47,9%, а Самарско-Тольяттинской агломерации - до 84,3%. В 2023 году в регионе отремонтировано 117 объектов общей протяженностью 380 км и 22 моста протяженностью 1,6 тысяч погонных метров. С 2019 года по национальному проекту приведено в нормативное состояние более 3 000 км в регионе.
Помимо обновления дорожного покрытия, вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения.
Также подрядные организации оснащают объекты современными средствами безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить выполнение главной задачи национального проекта по созданию условий для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и защиты участников движения.
Особое внимание уделяется опорной сети дорог. Задачу привести не менее 85% всей опорной сети российских дорог в нормативное состояние до конца 2027 года поставил президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года на совещании по вопросам дорожного строительства.
В 2023 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области отремонтировано 57,2 км трасс, входящих в опорную сеть России. По итогам 2023 года доля дорог опорной сети Самарской области повысилась до 69,3%.
Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 апреля 2024 года.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.