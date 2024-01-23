Не стало заслуженного тренера Валентина Райкова

Во вторник, 23 января, на 89 году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР Валентин Федорович Райков. Это большая потеря для всего спортивного сообщества Самарской губернии.

В середине XX века талантливый куйбышевский спортсмен Валентин Райков, был прекрасным футболистом и легкоатлетом, мог войти в игровой состав команды мастеров "Крылья Советов", но предпочел тогда лыжные гонки и стал одним из сильнейших лыжников региона, в частности, выигрывал знаменитую гонку на призы газеты "Волжская коммуна", выполнил норматив мастера спорта СССР. Райков боролся за попадание на Олимпийские игры 1956 г. в Кортино ДʼАмпеццо — первую зимнюю Олимпиаду с участием советских спортсменов. К сожалению, тяжелое заболевание — астма поставила крест на его амбициях, как спортсмена.

И, все же, к олимпийскому движению Валентин Федорович имел причастность, уже как тренер. После учебы в главном спортивном ВУЗе страны — ленинградском институте им. Лесгафта Валентин Райков, поработав тренером по легкой атлетике и председателем райспортсоюза Красноглинского района г. Куйбышева, приехал в 1965 г. в Тольятти по направлению облспорткомитета и устроился на завод "Волгоцеммаш" тренером по лыжам и легкой атлетике, а с 1972 г. занял пост председателя горсовета ДСО "Труд". В эти годы пришел его первый большой тренерский успех — Павел Сысоев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в беге на 3000 метров с препятствиями. Это было самое первое весомое достижение в тольяттинском легкоатлетическом спорте. Одни из первых тольяттинских мастеров спорта Евгений Новичков, Иван Харунов, Николай Кулик, Николай Романов, Жанна Малькова — также ученики Райкова.

В 1976 г. Валентин Федорович стал штатным тренером СК "ВАЗ", подготовил чемпиона и рекордсмена СССР, участника Олимпиады-80 Владимира Малоземлина. Валентин Райков несколько лет был одним из наставников легкоатлетической сборной СССР, в том числе, и во время московской Олимпиады. В 1979 году сформированная им команда стала рекордсменом мира в эстафетном беге 4×800 м. Валентин Федорович внес вклад и в развитие спортивной инфраструктуры г. Тольятти. Полвека тому назад под его руководством была заложена гаревая дорожка на стадионе "Строитель". Участвовал он и в подготовке освещенной лыжной трассы в Центральном районе.

Значительное место в жизни Райкова занял ветеранский спорт. Еще в начале 1980-х годов он начал тренировать возрастных бегунов, стоял у истоков создания клуба любителей бега "Лада". Постепенно и сам втянулся в тренировочный ритм. Валентину Райкову более 30-ти лет принадлежит рекорд России в барьерном беге на 400 метров в категории 55-59 лет — 1 минута 1,9 секунды. Он побеждал на чемпионатах России среди ветеранов, становился призером Всемирных ветеранских игр. Райков был почетным гостем многих спортивных мероприятий, одним из активистов Совета ветеранов спорта Автозаводского района, участником различных мастер-классов, замечательным рассказчиком, автором большого числа спортивных баек. Такие люди, как Валентин Федорович Райков, приносят спортивную славу своему городу, области, стране, оставляют после себя богатое тренерское наследие и самые светлые воспоминания.

О месте и времени прощания с заслуженным тренером будет сообщено дополнительно, сообщает Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО".