Семейные кризисы, выгорания, низкая самооценка: число обращений к психологам за год выросло на 60%

В 2023 году россияне стали обращаться к психологам и психотерапевтам на 60% чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика обращений клиентов службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК.
Пик обращений в 2023 году пришелся на июнь — почти 10% от общего числа пациентов. Основную долю посетителей онлайн-консультаций психологов — 78% — составляют женщины, а средний возраст пациентов — от 32 до 38 лет. Причем поход к специалисту — в основном осознанный шаг для улучшения психологического состояния. Это объясняется развитием общей психологической просвещенности населения.
Сервис ВСК состоит в основном из клинических психологов, которые также могут проконсультировать по вопросам психосоматики, что важно для полноценной заботы о здоровье. Клинический психолог понимает взаимосвязь соматического и психологического здоровья, определяет, когда психологическое состояние может быть следствием дисбаланса в организме, а когда наоборот тревожность, переживания и стресс становятся пусковым механизмом физического заболевания.
Из наиболее "популярных" проблем специалисты Страхового Дома ВСК выделяют три причины, из-за которых люди чаще всего обращаются к психологам. Первая — сложные отношения в паре (17% обращений). Вторая — эмоциональное выгорание из-за работы и окружающих событий (15,9%) — многие сталкиваются с конфликтами в коллективе, трудностями с адаптацией и саморазвитием. Третья — вопросы эмоционального спектра (12%), к ним относятся повышенная раздражительность, агрессия, плаксивость и острые реакции.
"Рост интереса к психологической помощи объясняется сразу несколькими факторами: в современном обществе пропагандируется забота о ментальном здоровье, осознанности и изучении себя и своих эмоций, а стоимость визита к специалисту становится доступнее. Например, в 85% случаев клиенты ВСК записываются на прием самостоятельно, предварительно изучив профиль психолога, что говорит об ответственном отношении людей к своему психологическому состоянию. Совместно с Цифровой клиникой ВСК и врачебными онлайн-консультациями, которые также входят в полис ДМС, психологическая помощь становится важной частью комплексной заботы о здоровье", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас