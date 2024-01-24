В Самаре пройдет шестой "Хаски Трип"

Ветеринарный центр "ФланманВет" и клуб активного отдыха "Координаты. Самара" приглашают в шестой благотворительном поход с собаками породы хаски, живущими в приюте.
"Хаски Трип 6.0" состоится в субботу, 27 января, в окрестностях с. Лопатино Волжского района. Участники похода вместе с собаками пройдут маршрут около 6 км по красивым заснеженным полям. Впервые подопечные "ФлагманВет" хаски прокатят желающих на упряжке. На маршруте предусмотрен привал с дружеским общением у костра.
Хаски - очень активные, красивые, дружелюбные и ориентированные на человека собаки. Все животные, принимающие участие в походе, когда-то были брошены хозяевами и найдены на улицах, но сейчас они полностью социализированы и здоровы. В "Хаски Трипах" всегда участвуют кинолог и ветеринар. Перед походом проводится инструктаж о том, как вести себя с собакой.
Желающие могут зарегистрироваться на мероприятие в соцсетях организаторов.
"Хаски Трип" - уникальное мероприятие, аналогичных которому нет в России. Проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра "ФагманВет". Основная цель похода - привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность. Участники похода могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.
Первый Хаски Трип был проведен ветцентром "ФлагманВет" и клубом "Координаты. Самара" в декабре 2022 года. В 2023 г. прошли еще четыре похода, последний из которых состоялся 8 мая и был посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Количество участников самого массового "Хаски Трипа" приближалось к сотне.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.