В Самаре пройдет шестой "Хаски Трип"

Ветеринарный центр "ФланманВет" и клуб активного отдыха "Координаты. Самара" приглашают в шестой благотворительном поход с собаками породы хаски, живущими в приюте.

"Хаски Трип 6.0" состоится в субботу, 27 января, в окрестностях с. Лопатино Волжского района. Участники похода вместе с собаками пройдут маршрут около 6 км по красивым заснеженным полям. Впервые подопечные "ФлагманВет" хаски прокатят желающих на упряжке. На маршруте предусмотрен привал с дружеским общением у костра.

Хаски - очень активные, красивые, дружелюбные и ориентированные на человека собаки. Все животные, принимающие участие в походе, когда-то были брошены хозяевами и найдены на улицах, но сейчас они полностью социализированы и здоровы. В "Хаски Трипах" всегда участвуют кинолог и ветеринар. Перед походом проводится инструктаж о том, как вести себя с собакой.

Желающие могут зарегистрироваться на мероприятие в соцсетях организаторов.

"Хаски Трип" - уникальное мероприятие, аналогичных которому нет в России. Проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак из реабилитационного центра "ФагманВет". Основная цель похода - привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев, поддержать подопечных приюта, а также выгулять хаски, которым очень нужна активность. Участники похода могут оценить себя в роли потенциальных хозяев собак, познакомиться с ними поближе, чтобы в последующем, возможно, забрать кого-то домой.

Первый Хаски Трип был проведен ветцентром "ФлагманВет" и клубом "Координаты. Самара" в декабре 2022 года. В 2023 г. прошли еще четыре похода, последний из которых состоялся 8 мая и был посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Количество участников самого массового "Хаски Трипа" приближалось к сотне.