Главу пермской компании заподозрили в мошенничестве при выполнении госконтракта для самарского "ОДК-Кузнецов"

В Дзержинском районном суде рассматривается уголовное дело о хищении 299,16 млн руб. при выполнении госконтракта на техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО "Кузнецов" в Самаре, сообщает properm.ru. Один из фигурантов уголовного дела - генеральный директор пермской компании "Стройнефтегазконсалтинг" Сергей Шило. Он обвиняется в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Виновным в преступлении он себя не признает. Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

Как известно из материалов арбитражного спора между ФГУП "Авиакомплект" и пермским ООО "Стройнефтегазконсалтинг", в 2018 г. был заключен госконтракт на выполнение комплекса работ по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО "Кузнецов" г. Самара" (сейчас - "ОДК-Кузнецов") на 820,6 млн рублей. Для пермского предприятия этот госконтракт оказался самым крупным в истории существования, как и для ФГУП "Авиакомплект".

Пермская фирма должна была приступить к работам через пять дней после заключения договора и завершить их в октябре 2018 года. Подрядчик получил авансовый платеж на сумму 287,3 млн руб. в размере 35% стоимости работ. Неоднократные срывы графика реконструкции повлекли за собой срыв графика ввода производства в эксплуатацию. После чего в январе 2019 г. госконтракт был расторгнут. Согласно материалам дела, на дату расторжения контракта - 21 января 2019 г. - "Авиакомплект" принял у ООО "СНГК" надлежащим образом выполненный объем работ на сумму 7,83 млн рублей. Остальные работы, выполненные пермяками, приняты не были.

После этого несколько инстанций арбитражных судов Московского округа признали за ФГУП "Авиакомплект" право на взыскание с пермской компании долга по неотработанному авансовому платежу с пенями и штрафами. Во встречном иске на 101 млн руб. за неоплаченные работы ООО "Стройнефтегазконсалтинг" было отказано.

В картотеке арбитражных судов есть данные о спорах между несколькими самарскими компаниями и пермским ООО "СНГК" о взыскании оплаты по заключенным в 2018 г. договорам. В 2023 г. в арбитражный суд поступило заявление налоговых органов о введении в отношении компании банкротства, оно оставлено без движения. После 2019 г. предприятие активной деятельности не ведет, убытки на 2021 г., согласно данным "СПАРК-Интерфакс", составляют 44,9 млн рублей. Его единственным учредителем и руководителем с 2017 г. является Сергей Шило.

В январе 2023 г. в Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба ФГУП "Авиакомплект" на решения трех инстанций по иску Генпрокуратуры РФ. В 2022 г. федеральные СМИ рассказывали о подробностях иска надзорного ведомства к федеральному государственному унитарному предприятию. Генпрокуратура вменила ФГУП ущерб, иск на 447,5 млн руб. был судами удовлетворен. Из-за содержания в материалах дела грифа "секретно" его заседания проходили в закрытом режиме.

Третьими лицами в деле участвуют АО "ОДК-Пермские моторы", ООО "Спецмонтажавтоматика" и ФГБУ НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского". Генпрокуратура в споре представляет интересы Российской Федерации в лице Минпромторга России. В свою очередь, Минпромторг является для ФГУП "Авиакомплект" головной компанией.



