В Самаре выступит джаз-квинтет московского трубача Петра Востокова

В Самаре выступит один из самых любимых джазовых коллективов - квинтет московского трубача Петра Востокова. Концерт "Классика джаза эпохи свинга и бибопа" состоится 15 февраля в культурном центре "Универ студия".
Петр Востоков - создатель и руководитель Большого Джазового Оркестра (г. Москва), который регулярно участвует в крупнейших российских и международных фестивалях, выступает на главных филармонических и концертных московских сценах.
За последние несколько лет БДО принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах (Большой мюзикл, Большой джаз, LAB с Антоном Беляевым) и записи музыки к популярным фильмам и сериалам ("Домашний арест", "Одесский пароход").
В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии Радио Джаз 89.1 и обладателем премии "Все Цвета Джаза". За время своего творческого пути музыкант успел поработать с такими мэтрами сцены, как Анатолий Кролл, Игорь Бутман, Олег Лундстрем, Алексей Козлов и другие.
В программе - джазовые стандарты и знаменитые авторские импровизации в исполнении блистательного джазового коллектива. Начало концерта - в 19:00.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!