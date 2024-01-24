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Музыка Культура

В Самаре выступит джаз-квинтет московского трубача Петра Востокова

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выступит один из самых любимых джазовых коллективов - квинтет московского трубача Петра Востокова. Концерт "Классика джаза эпохи свинга и бибопа" состоится 15 февраля в культурном центре "Универ студия".

Фото: vk.com/jazzuniverstudiya

Петр Востоков - создатель и руководитель Большого Джазового Оркестра (г. Москва), который регулярно участвует в крупнейших российских и международных фестивалях, выступает на главных филармонических и концертных московских сценах.

За последние несколько лет БДО принял участие в съемках нескольких крупных теле- и интернет-проектах (Большой мюзикл, Большой джаз, LAB с Антоном Беляевым) и записи музыки к популярным фильмам и сериалам ("Домашний арест", "Одесский пароход").

В 2020 году Петр Востоков стал музыкантом года по версии Радио Джаз 89.1 и обладателем премии "Все Цвета Джаза". За время своего творческого пути музыкант успел поработать с такими мэтрами сцены, как Анатолий Кролл, Игорь Бутман, Олег Лундстрем, Алексей Козлов и другие.

В программе - джазовые стандарты и знаменитые авторские импровизации в исполнении блистательного джазового коллектива. Начало концерта - в 19:00.

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