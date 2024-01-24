"Т Плюс" передала в детские библиотеки Тольятти книги "Теплые сказки"

"Т Плюс" представила жителям Тольятти книгу "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в центральной детской библиотеке им. А. С. Пушкина. В ближайшее время в читальные залы детских библиотек города поступят экземпляры уникального издания.
"Теплые сказки" — социокультурный проект "Т Плюс", в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой — представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.
"Теплые сказки" дают возможность больше узнать о традициях и быте народов, проживающих на территории России, и представить все это многообразие широкому кругу читателей. В Самарской области книгу можно найти в библиотеках региональной столицы, а сейчас и в Тольятти. В скором времени презентация проекта состоится в Новокуйбышевске и Сызрани", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
В ходе презентации были зачитаны отрывки из нескольких сказок народов, проживающих на территории Самарской области. В частности, перед участниками мероприятия выступили Чувашский ансамбль "Телей", эстрадный дуэт "Ностальжи" и ансамбль мордовской песни "Кайги Вайгель". Кроме того, все желающие смогли познакомиться с выставкой народного творчества и рукоделия.
"Особенно хочется отметить возможность не только прочитать сказки на языке оригинала, но и услышать их в традиционном исполнении разных народов. Это уникальное издание займет достойное место в нашей коллекции книг", — рассказала заведующая отделом продвижения чтения "Объединения детских библиотек" г. о. Тольятти Вероника Леонтьева.
Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.