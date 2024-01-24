"Т Плюс" передала в детские библиотеки Тольятти книги "Теплые сказки"

"Т Плюс" представила жителям Тольятти книгу "Теплые сказки". Презентация проекта прошла в центральной детской библиотеке им. А. С. Пушкина. В ближайшее время в читальные залы детских библиотек города поступят экземпляры уникального издания.

"Теплые сказки" — социокультурный проект "Т Плюс", в рамках которого прошел ряд специальных литературных экспедиций. Их целью был поиск сказок, отражающих мифы и быт народов страны, а с другой — представляющих читателям редкие сюжеты. В итоге в книгу вошли 17 сказок коренных и малочисленных народов, проживающих на территории присутствия энергокомпании.

"Теплые сказки" дают возможность больше узнать о традициях и быте народов, проживающих на территории России, и представить все это многообразие широкому кругу читателей. В Самарской области книгу можно найти в библиотеках региональной столицы, а сейчас и в Тольятти. В скором времени презентация проекта состоится в Новокуйбышевске и Сызрани", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

В ходе презентации были зачитаны отрывки из нескольких сказок народов, проживающих на территории Самарской области. В частности, перед участниками мероприятия выступили Чувашский ансамбль "Телей", эстрадный дуэт "Ностальжи" и ансамбль мордовской песни "Кайги Вайгель". Кроме того, все желающие смогли познакомиться с выставкой народного творчества и рукоделия.

"Особенно хочется отметить возможность не только прочитать сказки на языке оригинала, но и услышать их в традиционном исполнении разных народов. Это уникальное издание займет достойное место в нашей коллекции книг", — рассказала заведующая отделом продвижения чтения "Объединения детских библиотек" г. о. Тольятти Вероника Леонтьева.

Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится. Все они озвучены и доступны к прослушиванию на специальном сайте teplye-skazki.ru.