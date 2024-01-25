Самарские ученые разработали тест-систему для быстрой диагностики сепсиса

Сотрудники НОПЦ ГЛТ и кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета Минздрава России разработали методику ускоренного определения бактерий, вызывающих сепсис. Исследование поможет в диагностике и лечении пациентов с заражением крови. Об этом сообщает пресс-служба СамГМУ.
Сепсис — заболевание, которое часто заканчивается смертью, инвалидностью и другими осложнениями. По словам автора исследования, заведующего лабораторией морфологических и общеклинических исследований НОПЦ ГЛТ Алмаза Халиулина работа ученых Самарского медицинского университета направлена на то, чтобы помочь пациентам быстрее получить нацеленное на конкретную бактерию лечение, что увеличит их шансы выжить и снизит последствия тяжелого заболевания.
"Обычное исследование крови на стерильность занимает 2-3 дня, а наше исследование позволяет сократить это время до суток, обеспечивая высокую эффективность диагностического процесса. Это может сыграть очень важную роль в достижении благоприятного результата лечения", — рассказал автор исследования, заведующий лабораторией морфологических и общеклинических исследований НОПЦ ГЛТ Алмаз Халиулин.
Методика, разработанная в СамГМУ, обеспечивает эффективность диагностики на уровне около 90% за счет точно подобранных режимов подготовки образцов к исследованию, а также новых подходов по обработке образцов. Как поясняет Алмаз Халиулин, ученые провели ряд исследований, которые позволили найти оптимальные режимы работы с образцами крови, в которых выявлены признаки наличия микроорганизмов. Эти режимы позволяют сделать микроб максимально доступным для его обнаружения и определения его вида.
На данный момент в СамГМУ получен лабораторный образец тест-системы, определены ее рабочие характеристики, проведены исследования по сравнению разработанной тест-системы с классическим микробиологическим исследованием и коммерческими тест-системами зарубежного производства. Разработанная тест-система оказалась лучше по частоте и точности определения вида микроорганизма, который оказался причиной инфекции крови. Кроме того, получен патент на способ ускоренного определения микробов, в котором описывается основной порядок работы. Ученые также нашли решение, которое позволит повысить удобство работы с разработанной методикой, и в ближайшее время будут подготовлены документы на получение нового патента.
Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты").
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас