Самарские ученые разработали тест-систему для быстрой диагностики сепсиса

Сотрудники НОПЦ ГЛТ и кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета Минздрава России разработали методику ускоренного определения бактерий, вызывающих сепсис. Исследование поможет в диагностике и лечении пациентов с заражением крови. Об этом сообщает пресс-служба СамГМУ.

Сепсис — заболевание, которое часто заканчивается смертью, инвалидностью и другими осложнениями. По словам автора исследования, заведующего лабораторией морфологических и общеклинических исследований НОПЦ ГЛТ Алмаза Халиулина работа ученых Самарского медицинского университета направлена на то, чтобы помочь пациентам быстрее получить нацеленное на конкретную бактерию лечение, что увеличит их шансы выжить и снизит последствия тяжелого заболевания.

"Обычное исследование крови на стерильность занимает 2-3 дня, а наше исследование позволяет сократить это время до суток, обеспечивая высокую эффективность диагностического процесса. Это может сыграть очень важную роль в достижении благоприятного результата лечения", — рассказал автор исследования, заведующий лабораторией морфологических и общеклинических исследований НОПЦ ГЛТ Алмаз Халиулин.

Методика, разработанная в СамГМУ, обеспечивает эффективность диагностики на уровне около 90% за счет точно подобранных режимов подготовки образцов к исследованию, а также новых подходов по обработке образцов. Как поясняет Алмаз Халиулин, ученые провели ряд исследований, которые позволили найти оптимальные режимы работы с образцами крови, в которых выявлены признаки наличия микроорганизмов. Эти режимы позволяют сделать микроб максимально доступным для его обнаружения и определения его вида.

На данный момент в СамГМУ получен лабораторный образец тест-системы, определены ее рабочие характеристики, проведены исследования по сравнению разработанной тест-системы с классическим микробиологическим исследованием и коммерческими тест-системами зарубежного производства. Разработанная тест-система оказалась лучше по частоте и точности определения вида микроорганизма, который оказался причиной инфекции крови. Кроме того, получен патент на способ ускоренного определения микробов, в котором описывается основной порядок работы. Ученые также нашли решение, которое позволит повысить удобство работы с разработанной методикой, и в ближайшее время будут подготовлены документы на получение нового патента.



Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты").