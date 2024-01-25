В Самарской областной библиотеке пройдет арт-лекция "Философия искусства: музыка цвета в творчестве Василия Кандинского"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 января, в 16:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет арт-лекция "Философия искусства: музыка цвета в творчестве Василия Кандинского" (12+), посвященная знаменитому русскому художнику-абстракционисту.

Фото: министерство культуры Самарской области