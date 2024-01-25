В Самарской областной библиотеке пройдет арт-лекция "Философия искусства: музыка цвета в творчестве Василия Кандинского"

В субботу, 27 января, в 16:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет арт-лекция "Философия искусства: музыка цвета в творчестве Василия Кандинского" (12+), посвященная знаменитому русскому художнику-абстракционисту.
Вести просветительское мероприятие будет искусствовед, кандидат исторических наук, доцент Самарского университета Юлия Жердева.
Арт-лекцию дополнит небольшая книжная выставка в отделе искусств, материалы которой были собраны в фондах СОУНБ с учетом рекомендаций Юлии Жердевой.
Вход свободный.
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