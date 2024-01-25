Врач ВСК рассказала, грозит ли россиянам в январе "вирусный коктейль"

Вирусные инфекции являются неотъемлемой частью нашей реальности. Однако сегодня россияне все чаще сталкиваются с еще более опасным риском — тридемией. На фоне роста заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), Covid-19 и гриппом люди со слабым иммунитетом могут столкнуться с одновременным инфицированием несколькими вирусами. Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, можно ли заболеть сразу гриппом, коронавирусом и ОРВИ, как отличаются симптомы недугов, и можно ли обезопасить свое здоровье в пик эпидемии.
Принято считать, что вирусные инфекции более активно распространяются в холодное время года. Это связано с несколькими факторами, создающими благоприятные условия для передачи вирусов. Сухость слизистых оболочек из-за снижения влажности воздуха делает человека более уязвимым для инфекций. Также, некоторые вирусы, такие как грипп, могут быть более устойчивыми в холодных условиях.
Симптомы гриппа, COVID-19 и обычного ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекциях) могут быть схожими. При этом существуют лекарства и методы лечения, которые могут быть полезны при одном вирусе, но не эффективны или даже вредны для здоровья при другом. Разные инфекции обладают уникальными характеристиками, и их чувствительность к препаратам значительно различается. Поэтому важно подходить к лечению индивидуально.
Для точного диагноза обычно применяются лабораторные тесты. Наиболее распространенными методами являются ПЦР-тесты (могут выявить наличие вирусной РНК в организме) и тесты на антитела (могут показать, было ли у вас заболевание в прошлом).
Стандарты лечения варьируются в зависимости от тяжести заболевания и других факторов. При гриппе может применяться противовирусное лечение — оно особенно эффективно в первые 48 часов после появления симптомов. При COVID-19 обычно назначается симптоматическая терапия, в отдельных случаях (при сложном течении) может быть показана госпитализация и применение противовирусных препаратов. ОРВИ, как правило, лечат также симптоматически.
Теоретически заболеть сразу тремя различными вирусами возможно, но такие случаи встречаются крайне редко. Это называется "суперинфекция" или "коктейль вирусов". Обычно человеческий иммунитет способен справляться с одним недугом, и, заразившись им, организм создает антитела и "мобилизует" другие защитные механизмы. Однако, если иммунная система ослаблена или подавлена другими факторами, такими как стресс, хронические заболевания или прием некоторых медикаментов, возможно увеличение риска для суперинфекции.
Риск переболеть всеми вирусами по очереди также достаточно мал. Он увеличивается в зависимости от общего состояния здоровья и наличия иммунитета после предыдущих инфекций или прохождения вакцинации. После заражения конкретным вирусом, как правило, вырабатывается резистентность именно к этой инфекции. То есть, если вы переболели гриппом, это не гарантирует, что вы будете иметь иммунитет к другим заболеваниям. Тем не менее укрепленный общий иммунитет может сделать организм менее уязвимым к инфекциям в целом.
"Важно отметить, что именно вакцинация является эффективным методом приобретения иммунитета к определенным вирусам. Прививки "обучают" иммунную систему распознавать и бороться с инфекциями, предоставляя защиту от болезни или смягчая ее течение в случае инфицирования. В период эпидемии иммунизация остается важным инструментом по контролю за распространением инфекций. В целом, важно поддерживать сильную иммунную систему через здоровый образ жизни, а также соблюдение мер предосторожности, чтобы уменьшить риск заражения различными вирусами", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас