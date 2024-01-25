Врач ВСК рассказала, грозит ли россиянам в январе "вирусный коктейль"

Вирусные инфекции являются неотъемлемой частью нашей реальности. Однако сегодня россияне все чаще сталкиваются с еще более опасным риском — тридемией. На фоне роста заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), Covid-19 и гриппом люди со слабым иммунитетом могут столкнуться с одновременным инфицированием несколькими вирусами. Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, можно ли заболеть сразу гриппом, коронавирусом и ОРВИ, как отличаются симптомы недугов, и можно ли обезопасить свое здоровье в пик эпидемии.

Принято считать, что вирусные инфекции более активно распространяются в холодное время года. Это связано с несколькими факторами, создающими благоприятные условия для передачи вирусов. Сухость слизистых оболочек из-за снижения влажности воздуха делает человека более уязвимым для инфекций. Также, некоторые вирусы, такие как грипп, могут быть более устойчивыми в холодных условиях.

Симптомы гриппа, COVID-19 и обычного ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекциях) могут быть схожими. При этом существуют лекарства и методы лечения, которые могут быть полезны при одном вирусе, но не эффективны или даже вредны для здоровья при другом. Разные инфекции обладают уникальными характеристиками, и их чувствительность к препаратам значительно различается. Поэтому важно подходить к лечению индивидуально.

Для точного диагноза обычно применяются лабораторные тесты. Наиболее распространенными методами являются ПЦР-тесты (могут выявить наличие вирусной РНК в организме) и тесты на антитела (могут показать, было ли у вас заболевание в прошлом).

Стандарты лечения варьируются в зависимости от тяжести заболевания и других факторов. При гриппе может применяться противовирусное лечение — оно особенно эффективно в первые 48 часов после появления симптомов. При COVID-19 обычно назначается симптоматическая терапия, в отдельных случаях (при сложном течении) может быть показана госпитализация и применение противовирусных препаратов. ОРВИ, как правило, лечат также симптоматически.

Теоретически заболеть сразу тремя различными вирусами возможно, но такие случаи встречаются крайне редко. Это называется "суперинфекция" или "коктейль вирусов". Обычно человеческий иммунитет способен справляться с одним недугом, и, заразившись им, организм создает антитела и "мобилизует" другие защитные механизмы. Однако, если иммунная система ослаблена или подавлена другими факторами, такими как стресс, хронические заболевания или прием некоторых медикаментов, возможно увеличение риска для суперинфекции.

Риск переболеть всеми вирусами по очереди также достаточно мал. Он увеличивается в зависимости от общего состояния здоровья и наличия иммунитета после предыдущих инфекций или прохождения вакцинации. После заражения конкретным вирусом, как правило, вырабатывается резистентность именно к этой инфекции. То есть, если вы переболели гриппом, это не гарантирует, что вы будете иметь иммунитет к другим заболеваниям. Тем не менее укрепленный общий иммунитет может сделать организм менее уязвимым к инфекциям в целом.

"Важно отметить, что именно вакцинация является эффективным методом приобретения иммунитета к определенным вирусам. Прививки "обучают" иммунную систему распознавать и бороться с инфекциями, предоставляя защиту от болезни или смягчая ее течение в случае инфицирования. В период эпидемии иммунизация остается важным инструментом по контролю за распространением инфекций. В целом, важно поддерживать сильную иммунную систему через здоровый образ жизни, а также соблюдение мер предосторожности, чтобы уменьшить риск заражения различными вирусами", — отмечает Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК.