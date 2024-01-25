Сбер отмечен наградой Волгоградской области за реализацию проектов к 80-летию Победы в Сталинградской битве

Памятные знаки получили председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и команды проектов "Истории непокорённого Сталинграда" и "Уроки истории с Kandinsky".

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и сотрудники Сбера, участвовавшие в реализации проектов "Истории непокорённого Сталинграда" и "Уроки истории с Kandinsky", награждены памятными знаками губернатора Волгоградской области "80-летие Победы в Сталинградской битве". Награда учреждена постановлением главы региона и вручается за существенный вклад в сохранение исторической памяти и историко-культурного наследия Волгоградской области.

Памятные знаки вручил первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов региона Александр Дорждеев. Он поблагодарил команду Сбера за работу, проведённую в рамках юбилея Сталинградской битвы, отметил, что инициативы банка всегда отличает высокая социальная ориентированность. Награды также получили директор управления маркетинга и коммуникаций Поволжского банка Сбербанка Екатерина Чугунова и команда Волгоградского отделения Сбербанка — управляющий Наталья Демина, заместитель управляющего Фарид Рахманов и начальник сектора недвижимости центра комплексной поддержки Евгения Червякова.

"Проекты Сбера, посвящённые 80-летию Победы в Сталинградской битве, нацелены на сохранение памяти о великом подвиге сталинградцев, которые смогли переломить ход Второй мировой войны. Мы использовали наши технологичные разработки, чтобы сделать историю более наглядной, помочь жителям и гостям региона почувствовать атмосферу того времени, получить уникальный эмоциональный опыт. Благодаря поддержке администрации Волгоградской области и лично Андрея Ивановича Бочарова нам удалось реализовать проекты, соединяющие историю, искусство и современные технологии", — прокомментировал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

"Волгоградская область и Сбер имеют большой опыт совместного сотрудничества — финансовая организация поддерживает реализацию важных экономических, социальных и культурных проектов региона. Реставрация музея "Сталинградская битва" и разработка виртуальной экскурсии "Истории непокорённого Сталинграда" — важный вклад Сбера в работу по сохранению наследия Великой Победы и патриотическому воспитанию. Использование цифровых технологий способствует росту интереса школьников, молодых людей к событиям периода Великой Отечественной войны, расширяет их знания, даёт возможность ощутить причастность к истории своего народа и сформировать собственную гражданскую позицию", — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

Напомним, в рамках празднования 80-летия Сталинградской победы Сбером на территории региона был реализован ряд крупных инициатив. В том числе разработана и запущена виртуальная экскурсия "Истории непокорённого Сталинграда" для волгоградского музея-панорамы "Сталинградская битва". Команда Sber AR/VR Lab и агентства СберМаркетинга помогла "оживить" музейные экспонаты при помощи технологии дополненной реальности (AR) с использованием технологий визуального позиционирования (naviar SDK) и трёхмерного видео (Volumetric video). Также в музее при поддержке банка обновлены четыре диорамы и панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом".

Кроме этого, Сбер в Волгограде реализовал проект по созданию серии муралов "Уроки истории с Kandinsky". На фасадах девяти школ города появились картины, созданные с помощью нейросети Сбера Kandinsky и отражающие ключевые страницы российской истории. Это первый в России опыт применения искусственного интеллекта при создании настенной живописи.