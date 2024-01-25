Сбер отмечен наградой Волгоградской области за реализацию проектов к 80-летию Победы в Сталинградской битве

Памятные знаки получили председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и команды проектов "Истории непокорённого Сталинграда" и "Уроки истории с Kandinsky".
Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и сотрудники Сбера, участвовавшие в реализации проектов "Истории непокорённого Сталинграда" и "Уроки истории с Kandinsky", награждены памятными знаками губернатора Волгоградской области "80-летие Победы в Сталинградской битве". Награда учреждена постановлением главы региона и вручается за существенный вклад в сохранение исторической памяти и историко-культурного наследия Волгоградской области.
Памятные знаки вручил первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов региона Александр Дорждеев. Он поблагодарил команду Сбера за работу, проведённую в рамках юбилея Сталинградской битвы, отметил, что инициативы банка всегда отличает высокая социальная ориентированность. Награды также получили директор управления маркетинга и коммуникаций Поволжского банка Сбербанка Екатерина Чугунова и команда Волгоградского отделения Сбербанка — управляющий Наталья Демина, заместитель управляющего Фарид Рахманов и начальник сектора недвижимости центра комплексной поддержки Евгения Червякова.
"Проекты Сбера, посвящённые 80-летию Победы в Сталинградской битве, нацелены на сохранение памяти о великом подвиге сталинградцев, которые смогли переломить ход Второй мировой войны. Мы использовали наши технологичные разработки, чтобы сделать историю более наглядной, помочь жителям и гостям региона почувствовать атмосферу того времени, получить уникальный эмоциональный опыт. Благодаря поддержке администрации Волгоградской области и лично Андрея Ивановича Бочарова нам удалось реализовать проекты, соединяющие историю, искусство и современные технологии", — прокомментировал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.
"Волгоградская область и Сбер имеют большой опыт совместного сотрудничества — финансовая организация поддерживает реализацию важных экономических, социальных и культурных проектов региона. Реставрация музея "Сталинградская битва" и разработка виртуальной экскурсии "Истории непокорённого Сталинграда" — важный вклад Сбера в работу по сохранению наследия Великой Победы и патриотическому воспитанию. Использование цифровых технологий способствует росту интереса школьников, молодых людей к событиям периода Великой Отечественной войны, расширяет их знания, даёт возможность ощутить причастность к истории своего народа и сформировать собственную гражданскую позицию", — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.
Напомним, в рамках празднования 80-летия Сталинградской победы Сбером на территории региона был реализован ряд крупных инициатив. В том числе разработана и запущена виртуальная экскурсия "Истории непокорённого Сталинграда" для волгоградского музея-панорамы "Сталинградская битва". Команда Sber AR/VR Lab и агентства СберМаркетинга помогла "оживить" музейные экспонаты при помощи технологии дополненной реальности (AR) с использованием технологий визуального позиционирования (naviar SDK) и трёхмерного видео (Volumetric video). Также в музее при поддержке банка обновлены четыре диорамы и панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом".
Кроме этого, Сбер в Волгограде реализовал проект по созданию серии муралов "Уроки истории с Kandinsky". На фасадах девяти школ города появились картины, созданные с помощью нейросети Сбера Kandinsky и отражающие ключевые страницы российской истории. Это первый в России опыт применения искусственного интеллекта при создании настенной живописи.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.