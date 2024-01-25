Вместе с Обществом "Знание" жители Самарской области вспомнят страницы истории блокадного Ленинграда

В субботу, 27 января, в историческом парке "Россия - Моя история" пройдет просветительский форум о жизни и подвигах жителей блокадного Ленинграда. Мероприятие организовано Обществом "Знание" и приурочено к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда.

С 24 по 30 января во всех 89 регионах страны Общество "Знание" организует мероприятия к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда. В учебных заведениях, культурных учреждениях, общественном транспорте проведут сотни исторических лекций, тематических экскурсий и интеллектуальных игр.

"Тема блокады важна не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. События того периода показали, как важно в дни испытаний сохранять оптимизм и волю, помогать ближнему и быть солидарным со своим народом. Сегодня мы должны уважительно относиться к истории страны, чтобы сохранить память о тех годах и не допустить повторения подобного в будущем. Общество "Знание" подготовило по всей стране более 400 мероприятий. Это будут как традиционные форматы - лекции и форумы, так и уникальные события, такие как экскурсии на трамвае с историей о блокадном Ленинграде", - отметил генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Присоединиться к памятным событиям, которые проведет просветительская организация с 26 по 29 января, традиционно смогут школьники и студенты из всех регионов страны - мероприятия состоятся на базе образовательных учреждений.

Помимо этого, одной из главных площадок станет международная выставка-форум "Россия". Так, 26 января в павильоне №55 "Дом молодежи" состоится показ документального фильма "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" трека "Знание.Кино" и его обсуждение с приглашенным гостем - актером и военным корреспондентом Михаилом Мамаевым.

Кинолента посвящена истории связиста, чудом спасшегося во время боев за Ленинград. Михаил Зорин - последний доживший до наших дней связист первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 года в ходе мощнейшего натиска немецкой группировки пали практически все бойцы, находившиеся на тот момент в расположении полка, а раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив лишь благодаря уникальному стечению обстоятельств.

В дальнейшем тематические показы фильма пройдут в регионах.

27-28 января в рамках образовательной программы Общества "Знание" на Выставке-форуме "Россия" запланированы лекции о снятии блокады Ленинграда, о поэзии военных лет, о военно-исторических событиях, советской науке и параллелях между прошлым и настоящим. Перед участниками лекториев выступят представители Президентской библиотеки, Российского военно-исторического общества, а также известные деятели науки и искусств.

Одним из главных символов блокадного Ленинграда стал трамвай. Когда город был взят в блокадное кольцо, а практически весь автомобильный транспорт мобилизован на фронт, - трамвай стал единственным способом передвижения для 2,5 млн жителей. Трамваи также осуществляли перевозку воинских подразделений, снарядов, техники, оборудования, раненых. В память о подвиге "блокадного трамвая" 26 января Общество "Знание" даст старт Всероссийской просветительской патриотической акции "Трамвай памяти", первый транспортный состав с уникальной лекцией поедет в Санкт-Петербурге.

В течение двух дней к акции присоединятся лекторы в трамваях Краснодарского края, Северной Осетии-Алании, Омской, Ульяновской и Свердловской областей. В числе выступающих - главы регионов, заслуженные историки, архивисты.

С программой можно ознакомиться по ссылке. Обязательная запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.