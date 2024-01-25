Вместе с Обществом "Знание" жители Самарской области вспомнят страницы истории блокадного Ленинграда

В субботу, 27 января, в историческом парке "Россия - Моя история" пройдет просветительский форум о жизни и подвигах жителей блокадного Ленинграда. Мероприятие организовано Обществом "Знание" и приурочено к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда.
С 24 по 30 января во всех 89 регионах страны Общество "Знание" организует мероприятия к 80-летней годовщине с момента полного снятия фашистской блокады Ленинграда. В учебных заведениях, культурных учреждениях, общественном транспорте проведут сотни исторических лекций, тематических экскурсий и интеллектуальных игр.
"Тема блокады важна не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. События того периода показали, как важно в дни испытаний сохранять оптимизм и волю, помогать ближнему и быть солидарным со своим народом. Сегодня мы должны уважительно относиться к истории страны, чтобы сохранить память о тех годах и не допустить повторения подобного в будущем. Общество "Знание" подготовило по всей стране более 400 мероприятий. Это будут как традиционные форматы - лекции и форумы, так и уникальные события, такие как экскурсии на трамвае с историей о блокадном Ленинграде", - отметил генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.
Присоединиться к памятным событиям, которые проведет просветительская организация с 26 по 29 января, традиционно смогут школьники и студенты из всех регионов страны - мероприятия состоятся на базе образовательных учреждений.
Помимо этого, одной из главных площадок станет международная выставка-форум "Россия". Так, 26 января в павильоне №55 "Дом молодежи" состоится показ документального фильма "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!" трека "Знание.Кино" и его обсуждение с приглашенным гостем - актером и военным корреспондентом Михаилом Мамаевым.
Кинолента посвящена истории связиста, чудом спасшегося во время боев за Ленинград. Михаил Зорин - последний доживший до наших дней связист первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 года в ходе мощнейшего натиска немецкой группировки пали практически все бойцы, находившиеся на тот момент в расположении полка, а раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив лишь благодаря уникальному стечению обстоятельств.
В дальнейшем тематические показы фильма пройдут в регионах.
27-28 января в рамках образовательной программы Общества "Знание" на Выставке-форуме "Россия" запланированы лекции о снятии блокады Ленинграда, о поэзии военных лет, о военно-исторических событиях, советской науке и параллелях между прошлым и настоящим. Перед участниками лекториев выступят представители Президентской библиотеки, Российского военно-исторического общества, а также известные деятели науки и искусств.
Одним из главных символов блокадного Ленинграда стал трамвай. Когда город был взят в блокадное кольцо, а практически весь автомобильный транспорт мобилизован на фронт, - трамвай стал единственным способом передвижения для 2,5 млн жителей. Трамваи также осуществляли перевозку воинских подразделений, снарядов, техники, оборудования, раненых. В память о подвиге "блокадного трамвая" 26 января Общество "Знание" даст старт Всероссийской просветительской патриотической акции "Трамвай памяти", первый транспортный состав с уникальной лекцией поедет в Санкт-Петербурге.
В течение двух дней к акции присоединятся лекторы в трамваях Краснодарского края, Северной Осетии-Алании, Омской, Ульяновской и Свердловской областей. В числе выступающих - главы регионов, заслуженные историки, архивисты.
С программой можно ознакомиться по ссылке. Обязательная запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.