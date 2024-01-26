В галерее "Новое пространство" выступит содружество бардов из Ярославля

В пятницу, 26 января, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки содружество бардов из Ярославля "Под звездами" представит свою концертную программу под названием "Пятое время года". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.
В составе музыкального коллектива ярославских исполнителей выступят Ольга и Михаил Левины, Игорь Малыгин и Татьяна Ерашова. Их имена знакомы многим представителям бардовского движения в России, артисты известны в том числе тем, что являются членами жюри всероссийского фестиваля авторской песни "Четыре четверти".
Музыканты выступят в неформальной обстановке и отчасти спонтанно, поэтому точный репертуар вечера пока останется для посетителей библиотеки загадкой. Гости мероприятия смогут услышать от артистов как песни их собственного сочинения, так и интерпретации произведений, которые уже очень давно входят в золотой фонд бардовской песни.
Вход свободный.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!