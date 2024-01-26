В музее Алабина пройдет археологическая конференция к 200-летию со дня рождения Петра Алабина

27-28 января Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина проведет XX Самарскую археологическую конференцию, посвященную 200-летию со дня рождения П.В. Алабина. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Организаторы озвучили основные направления работы конференции: история самарской археологии в контексте российской археологии; итоги археологических исследований полевого сезона 2023 г.; результаты научных исследований по научным проектам; охранно-спасательные исследования на территории Самарской области; доклады аспирантов, магистрантов и студентов, подготовленные на УПАСК и другие научные конференции молодых ученых; участие самарских археологов в научных мероприятиях и исследованиях международного, всероссийского, регионального уровня.

Мероприятие пройдет в Самарском археологическом центре (филиал СОИКМ им. П.В. Алабина) по адресу: ул. Фрунзе, 96е.