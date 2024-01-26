Жителям Самарской области стало доступно новое антиспам-приложение

С помощью бесплатного антиспам-приложения можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. "Защитник" доступен для абонентов любых российских мобильных операторов, его уже можно скачать в Google Play и AppStore.
Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает "пользу" звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС в приложении Мой МТС.
Анализ выполняется на основе технологий Big Data. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование". Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.
Количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году выросло на 36%. Активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете. Чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)