Жителям Самарской области стало доступно новое антиспам-приложение

С помощью бесплатного антиспам-приложения можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки. "Защитник" доступен для абонентов любых российских мобильных операторов, его уже можно скачать в Google Play и AppStore.

Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает "пользу" звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Ранее этот функционал был доступен только клиентам МТС в приложении Мой МТС.

Анализ выполняется на основе технологий Big Data. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, "Юридические услуги", "Коллекторы", "Медицина и красота", "Страхование". Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.

Количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году выросло на 36%. Активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете. Чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.