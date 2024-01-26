В Исаклинском, Волжском и Ставропольском районах отключат свет 29 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.01.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная; ул. Победы; ул. Жукова; ул. Ленина; ул. Сиреневая);

29.01.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева; ул. Красногорская; ул. Ставропольская; ул. Пролетарская; ул. Больничная; ул. Чапаева; ул. Мира; ул. Луговая; ул. Лесная).

29.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

29.01.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино (ул. Советская, ул. Степная, ул. Переулочная, ул. Чекмасовская).

29.01.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.