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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Связь от билайн бизнес помогает контролировать работу техники на угольном разрезе "Кузбасской Топливной Компании"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Базовые станции от билайн обеспечивают передачу данных на участках горных работ разреза "Виноградовский" АО "Кузбасская Топливная Компания" (АО "КТК").

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Билайн установил две новые базовые станции 2G/4G на угольном разрезе "Виноградовский" — филиале АО "Кузбасская Топливная Компания" в Кемеровской области. Улучшение покрытия мобильной сети поможет АО "КТК" вести мониторинг работы техники и обеспечить безопасность на производственной площадке с помощью систем телеметрии.

АО "Кузбасская Топливная Компания" — один из крупнейших производителей и экспортёров энергетического угля в России. Производственные активы компании включают угольный разрез "Виноградовский", а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Компания является оператором розничной сети в четырёх регионах Западной Сибири и обеспечивает углём более 400 тысяч домохозяйств и более одной тысячи муниципальных и коммерческих котельных.

Для повышения эффективности производства и обеспечения безопасности сотрудников АО "КТК" внедряет современные технологии, в том числе системы телеметрии для удалённого контроля техники. Например, 25 карьерных самосвалов разреза "Виноградовский" оснащены автоматизированной системой, которая позволяет определять местоположение и скорость автомобиля, наблюдать дорожную обстановку в режиме реального времени и контролировать бдительность водителей.

Чтобы обеспечить устойчивую связь для передачи данных системы телеметрии на разрезе "Виноградовский", АО "КТК" нужно было улучшить покрытие мобильной сети связи билайн.

Как проектируют базовые станции на разрезах

Угольный разрез — сложная площадка с точки зрения обеспечения устойчивой мобильной связью. При установке металлоконструкций базовых станций необходимо учитывать особенности геологии отвалов, большие перепады высот, ветровые и снеговые нагрузки, рассчитанные для конкретного района.

"Отвалы состоят из твёрдого спрессованного грунта с камнями, в таких местах затруднительно сделать стандартный капитальный фундамент на несколько метров в глубину. Решение: "башни на пригрузах", то есть с использованием больших бетонных блоков. Количество и вес этих блоков зависит от ветровой нагрузки", — объясняет Ирина Мещерякова, технический директор Кемеровского отделения ПАО "ВымпелКом".

В качестве исходных данных для размещения базовой станции билайн использовал результаты проектно-изыскательских работ АО "КТК", в ходе которых пробы грунта были проанализированы в специальной лаборатории в Новосибирске. На основе результатов исследования было разработано техническое решение по строительству двух антенно-мачтовых сооружений высотой 30 и 40 м.

Когда холод не помеха

Работы по установке базовых станций на разрезе "Виноградовский" начались в январе 2023 года. Хорошо спланированная логистика позволила доставить разобранные конструкции до наступления активного таяния снега, когда технологические дороги временно закрываются. В результате монтаж антенно-мачтовых сооружений, установка и настройка оборудования были закончены в мае 2023 года.

"Разрез "Виноградовский" состоит из четырёх горных участков, общая протяжённость фронта работ — более 15 километров. Ежедневно в работах задействованы 260 единиц техники. Благодаря новым базовым станциям на разрезе "Виноградовский" мы можем использовать современные технологии для повышения эффективности и безопасности производственных процессов, в основе которых лежит передача данных. Кроме того, мобильной связью и интернетом могут пользоваться и наши сотрудники, чтобы общаться между собой или с близкими", — комментирует Наталия Карсаева, генеральный директор ООО "КТК Консалтинг" (дочернее предприятие "Кузбасской Топливной Компании").

"Мы благодарим за доверие, которое оказало нам руководство АО "КТК", поручив реализацию такого сложного проекта. Кемеровское подразделение билайна уже реализовало достаточно много проектов по установке базовых станций в местах добычи полезных ископаемых. При этом наши специалисты точно знают, что на разрезах не бывает двух одинаковых участков и каждый проект прорабатывают максимально тщательно. Ведь надёжная связь нужна современному производству не меньше, чем электричество", — добавляет Светлана Шеланговская, руководитель по развитию корпоративного бизнеса в регионе "Восток" ПАО "ВымпелКом".

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