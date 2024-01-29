В Волжском и Елховском районах временно отключат свет 30 и 31 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

30.01.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Березовка

30.01.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кубань Озеро

30.01.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Идея

31.01.2024 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива-1,2,3, СНТ Энергетик, п. Власть Труда, СНТ Березовая Грива, ул. Сосновая, ул. Березовая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

31.01.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.