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Аудитория дейтингов по итогам 2023 года выросла на 18% — big data Tele2

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, исследовал рынок приложений для онлайн-знакомств в 2022–2023 годах. Уникальная месячная аудитория дейтингов выросла на 18% по итогам 2023 года относительно января 2022 года и на 6% к началу 2023 года. Кроме того, на распределение пользователей повлиял уход заграничных приложений с отечественного рынка. В основном от этого выиграл сервис Mamba, чья месячная аудитория выросла в два раза относительно начала 2022 года. Еще один бенефициар — "VK Знакомства", которые с момента запуска приложения в июне 2023 года вышли на второе место по количеству пользователей.

Фото: предоставлено Tele2

За прошлые два года аудитория пользователей дважды значительно перераспределилась между сервисами для интернет-знакомств. В январе 2022 года по значению месячной аудитории мобильного приложения (MAU) лидировала площадка Badoo — ею пользовалось 35% клиентов от общего количества пользователей дейтингов в исследовании. У Tinder и Mamba — по 26%, у LovePlanet — 9%. Первый раз изменения запустил уход с рынка лидера — Badoo. Сервис отключил возможность новых регистраций и ограничил установку приложения для пользователей из России. Так, аудитория приложения сокращалась каждый месяц в среднем на 13%. К январю 2023 года Mamba удвоила количество пользователей и вышла на первое место с долей 52%, в среднем аудитория прирастала месяц к месяцу на 8,6%. Второе место занимал Tinder с долей 20%, третье — LovePlanet с долей 10%.

Вторая волна миграции пользователей началась после ухода Tinder в конце июня 2023 года. Как и в случае с Badoo, сервис продолжает работать у тех пользователей, кто регистрировался ранее, при этом установка приложения и создание нового аккаунта ограничены. Отток аудитории в среднем месяц к месяцу составлял 35%. К концу года доля Tinder сократилась до 3%, Badoo — до 4%. На этот раз пользователи перераспределились в основном в пользу сервиса "VK Знакомства". Ранее дейтинг был доступен во вкладке "Сервисы" основного приложения социальной сети, отдельное приложение для iOS и Android запустилось летом прошлого года. За полгода приложение "VK Знакомства" вышло на второе место по показателю MAU и заняло долю 26%. Вероятно, драйвером роста новой аудитории "VK Знакомств" стал летний VK Fest и приуроченное к нему продвижение приложения: к сентябрю MAU вырос в два раза. На третьем месте по итогам прошлого года LovePlanet — 11%.

В июне на рынке появился новый игрок — Twinby, на момент старта публичного продвижения с точки зрения MAU сервис занимал менее 1%, в нем было зарегистрировано 9 тыс. абонентов Tele2. К концу 2023 года сервис увеличил MAU в 9 раз, тем самым нарастил свою аудиторию до 3%. У приложения Pure по итогам 2023 года аудитория составила 1%.

Социально-демографический портрет пользователей дейтингов выглядит следующим образом. 51% пользователей — мужчины, 49% — женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 35 до 44 лет по 16% обоих полов, далее следует группа от 45 до 54 лет: 11% среди мужчин и 12% женщин. В возрастной группе 25-34 года доли распределились так: 11% мужчин и 9% женщин. Далее следуют пользователи в возрасте от 55 до 64 лет — по 5% мужчин и женщин. По 4% мужчин и 3% женщин занимают пользователи в категории 18-24 лет. 2% мужчин и 4% женщин среди пользователей старше 64 лет. Наименьший интерес к онлайн-знакомствам проявляют пользователи младше 18 лет, в сумме они занимают 2%, что логично с учетом ограничений при регистрации для несовершеннолетних пользователей.

С точки зрения социально-демографических характеристик каждого приложения в отдельности есть различия в предпочтениях аудитории. Так, к дейтингам с наиболее высоким проникновением мужских анкет можно отнести Loveplanet и Teamo, по 68% мужчин на площадках, у Badoo — 62%, Pure — 61%. Сервисов с преобладанием женской аудитории при этом нет. Для остальных приложений характерно равномерное распределение долей мужчин и женщин с различием в 1-3%.

Оператор проанализировал состав аудитории с точки зрения пола и возраста для приложений, выигравших от ухода зарубежных сервисов и значительно нарастивших MAU по итогам 2023 года. Так, ядро аудитории Mamba составляют мужчины (15%) и женщины (17%) возрастной группы от 35 до 44 лет. В "VK Знакомствах" по 16% занимают группы мужчин в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет, 15% приходится на женщин от 35 до 44 лет. По 11% и 9% приходится на женщин и мужчин в возрасте от 45 до 55 лет. На Twinby по 13% занимают женщины в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет, наиболее весомая доля в мужской аудитории — 16% — у группы в возрасте от 25 до 34 лет, 11% составляют мужчины от 18 до 24 лет.

Включенные в исследование приложения: Badoo, Bumble, Loveplanet, Mamba, Pure, Teamo, Tinder, Twinby, "VK Знакомства".

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