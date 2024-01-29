Жителей Самарской области приглашают принять участие в песенном конкурсе "Гринландия"

"Я люблю тебя, Россия!" - под таким названием стартовал заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия". Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 апреля 2024.

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. А 30 мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия" им. И. Д. Кобзона, который пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на поляне у села Башарово.

Фестиваль, названный в честь писателя-романтика Александра Грина, зародился на вятской земле в 80-х годах. Ежегодно в Кировской области в третьи выходные июля на берегу реки Быстрицы вырастает палаточный город, где собираются любители душевной песни и активного отдыха. С 2010 года "Гринландия" стала круглогодичным проектом, в рамках которого проводятся заочные конкурсы песен, стихов, видеороликов и сочинений. Заочные конкурсы "Гринландии" находят больший отклик у талантливых авторов исполнителей со всей России и наших соотечественников, живущих за рубежом. В прошлом году в заочном конкурсе "Гринландии" приняло участие более 5500 человек.

Заочный конкурс 2024 года проводится по нескольким номинациям: "Автор слов и музыки", "Автор музыки", "Автор слов", "Поэт", "Исполнитель", "Дуэт, ансамбль, хор, коллектив". В этом году в программу включены также специальные номинации: "Видеоклип", "Социальный видеоролик".

2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи, поэтому впервые оргкомитет "Гринландии" в этом году ввел специальную номинацию конкурса - "Семейные дуэты и ансамбли". Каждый участник конкурса получит диплом, участие в конкурсе бесплатное.

Заявки принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в "ВКонтакте".